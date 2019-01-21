saw this on facebook and I lost it pic.twitter.com/aVHrJRpRbj— ????? (@jjohndeacon) 15 января 2019 г.
Мем о «неверном парне» вернулся в новой интерпретации
Он стал мемом о букве.
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Он стал мемом о букве.
Фото с мужчиной, который идет за руку с одной девушкой, но засматривается на другую, стало популярно в 2017 году, и за это время у него появлялись различные вариации.
Но сейчас знакомый всем мем заметно изменился. В середине января 2019 стала набирать популярность версия, в которой мужчина играет роль буквы или слова, а две девушки — это выражения, куда эту букву или слово можно подставить. Пользователи Сети стали публиковать свои варианты, в которых они обыгрывают строчки из песен и слова, начинающиеся на одну букву.
saw this on facebook and I lost it pic.twitter.com/aVHrJRpRbj— ????? (@jjohndeacon) 15 января 2019 г.
Happiness > Hate pic.twitter.com/lCAyQbOqQx— Cory Papineau (@Iam_Canadian) 17 января 2019 г.
Me_irl https://t.co/KF6u29xX5x pic.twitter.com/neWyXFWpIA— me irl (@it_meirl_bot) 15 января 2019 г.
это ужасно pic.twitter.com/lx0C0QwCxf— билли бонс плачет, ъеъ (@_nobodyexpects) 19 января 2019 г.
извините pic.twitter.com/VZrxO6x5En— блин, белинский (@tkolesnich) 20 января 2019 г.
Были шутки и над сутью нового мема:
Мем «Неверный парень» снова становится популярным — но формат немного изменился https://t.co/TFiIRouTAn pic.twitter.com/aLrN2U96HG— TJ (@tjournal) 21 января 2019 г.
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