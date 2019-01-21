Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы отреагировали на купание Путина в проруби
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения с дочкой и бывшим мужем
Назван самый популярный на Западе советский фильм в истории кино
Цены на вторичку растут несмотря на падение спроса
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения с дочкой и бывшим мужем
Директор школы танцует вместе с учениками вопреки госправилам
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе
Назван самый популярный на Западе советский фильм в истории кино
"Живой Кен" сделал очередную подтяжку и остался с кривым лицом
Жена изменила и пыталась убить мужа из-за болезни
26-летний сын Елены Яковлевой разводится с женой
Безрукову в спортивной одежде не узнают поклонники
Первый переднеприводный авто СССР продают за 3 000 000 рублей
Покупка авто за наличные может стать сложнее
В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
Цены на вторичку растут несмотря на падение спроса
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
20Взрыв газа в Магнитогорске
15:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Мем о «неверном парне» вернулся в новой интерпретации

Он стал мемом о букве.

Фото с мужчиной, который идет за руку с одной девушкой, но засматривается на другую, стало популярно в 2017 году, и за это время у него появлялись различные вариации.

Но сейчас знакомый всем мем заметно изменился. В середине января 2019 стала набирать популярность версия, в которой мужчина играет роль буквы или слова, а две девушки — это выражения, куда эту букву или слово можно подставить. Пользователи Сети стали публиковать свои варианты, в которых они обыгрывают строчки из песен и слова, начинающиеся на одну букву.

Обыгрываются строчки из песен групп Abba и Queen — «Mamma Mia» и «Bohemian Rhapsody»
Ненависть — счастье
Свидания — депрессия
Здесь обыграно начало песен Boney M и Леди Гаги, которые начинаются со слов Ra Ra

Были шутки и над сутью нового мема:

Читайте также:

ЦБ раскрыл детали реформы пенсионных накоплений
ЕС ввел санкции против «сотрудников ГРУ» из-за дела Скрипалей
Израиль показал видео уничтожения комплекса «Панцирь» в Сирии
Чубайс ответил Захаровой: спросите про ваучер у мамы и папы
Зоолог рассказала, почему мы никогда не видим птенцов голубей
Умерла самая пожилая жительница России
Счетная палата допустила срыв программы поддержки молодых семей
Спорт
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию Международный союз биатлонистов (IBU) потребует от спортсменов с уважением высказываться в адрес российского спортсмена Александра Логинова
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Первый переднеприводный авто СССР продают за 3 000 000 рублей В Санкт-Петербурге выставили на продажу великолепно отреставрированный ЗАЗ-969В — первый переднеприводный советский автомобиль
Кино
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе Актриса сыграет поэтессу в театральной постановке
Недвижимость
История россиянки о жизни в Греции
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Популярные темы на «Детях»
Фильм "Девчата". Что осталось за кадром... 364
Часть квартиры дочери 303
Что это? 275
Вы ещё пылесосите? 258
Леди
Тест-драйв: как я неделю жила (и спала) с умным браслетом Друзья называют меня запойным зожником: о принципах питания, количестве блинов на штанге и качестве сна я готова болтать часами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь