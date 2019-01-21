Мем о «неверном парне» вернулся в новой интерпретации

Фото с мужчиной, который идет за руку с одной девушкой, но засматривается на другую, стало популярно в 2017 году, и за это время у него появлялись различные вариации .

Но сейчас знакомый всем мем заметно изменился. В середине января 2019 стала набирать популярность версия, в которой мужчина играет роль буквы или слова, а две девушки — это выражения, куда эту букву или слово можно подставить. Пользователи Сети стали публиковать свои варианты, в которых они обыгрывают строчки из песен и слова, начинающиеся на одну букву.