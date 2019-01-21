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16:00 (мск), источник: Чердак

Китайские власти подтвердили рождение ГМ-детей и вторую беременность в ходе экспериментов Цзянькуя Хэ

Следователи, которым было поручено расследование деятельности Цзянкуя Хэ, сегодня представили китайскому агентству «Синьхуа» предварительные итоги своей работы. Им удалось подтвердить рождение Лулу и Наны, первых генно-модифицированных детей в истории человечества, а также то, что вторая пара, также участвовавшая в эксперименте Хэ, ждет рождения еще одного ребенка.

Источник: Reuters

25-го ноября 2018 года журнал MIT Technology Review опубликовал материал, в котором рассказывалось о том, что китайский ученый Цзянькуй Хэ проводит эксперимент по созданию генно-модифицированных детей. На следующий день агентство Associated Press опубликовало интервью с ученым, в котором тот подтвердил эту информацию — а также сообщил, что первые в истории человечества генно-модифицированные дети уже родились. По его словам, ему удалось внести в ген CCR5 эмбрионов мутацию, аналогичную естественной мутации CCR5Δ32, в клетки носителей которой не может пробраться вирус иммунодефицита человека.

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После этого Хэ выступил на конференции в Гонконге, где чуть подробнее рассказал о своей работе, а также ответил на вопросы коллег со всей планеты. Практически все лидеры в области молекулярной генетики осудили эксперименты Хэ и указывали не только на отсутствие медицинской необходимости подобных манипуляций, но и техническое несовершенство его работы.

На следующий день китайские министерство здравоохранения и министерство науки и технологий вместе с Китайской ассоциацией по науке и технике потребовали от «соответствующих ведомств» остановить деятельность лаборатории Хэ и провести расследование. «Природа этого инцидента отвратительна», — гласило совместное заявление двух министерств КНР.

Сегодня, как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», властями провинции Гуандон были представлены предварительные итоги расследования. О нем же сообщает агентство Associated Press. Они, в основном, подтверждают уже известные факты, но также — что наиболее важно — оценивают легальность поступков Хэ.

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Как сообщают следователи, проект Хэ начался в июне 2016-го года, когда ученый собрал команду, в которую вошло и несколько западных ученых. Сфабриковав заключение комиссии по этике, ученый привлек к участию 8 пар (ВИЧ-положительный мужчина + ВИЧ-отрицательная женщина), и работал с ними с марта 2017-го по ноябрь 2018-го. Одна из пар вышла из эксперимента, пять не смогли зачать, а в двух ученым удалось инициировать беременность, предварительно внеся изменения в геном эмбрионов при помощи системы CRISPR/Cas.

Также, как говорится в сообщении «Синьхуа» (но не упоминается в сообщении Associated Press), поскольку экстракорпоральное оплодотворение для носителей ВИЧ в Китае запрещено, Хэ просил других людей сдавать кровь для медицинских тестов, предваряющих эту процедуру.

Хэ, как и другие участники его экспериментов, резюмируют представители властей, понесут наказание. Подозреваемые будут арестованы, а рожденные дети, как и вторая беременная женщина, будут наблюдаться китайскими медиками.

Следите за развитием темы ГМ-дети. Сделаны в Китае
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