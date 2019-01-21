Ватикан запустил мобильное приложение для молитвы

Источник: AP 2019

Во время презентации приложения Папа отметил, что «служить Господу — это значит слушать и практиковать Его слово». «Это простой совет Богородицы, это программа жизни христианина», — добавил он. Понтифик также призвал всех скачать новое приложение и помолиться всем вместе за мир и благополучие.

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На сайте есть несколько разделов «Молись с Папой» (там перед молитвой можно послушать наставление Папы Римского), «Молись каждый день» и «Молись вместе». В последнем каждый пользователь может создать свой профиль и попросить сообщество помолиться о чем угодно сообща. Здесь каждый сможет увидеть, сколько верующих присоединились к просьбе.

Заглавная страница сайта содержит небольшое обращение к пользователям: «В конце этого дня я задаю себе несколько вопросов. Сколько раз я слышал твой голос, зовущий меня, Господь? Сколько раз я слышал его? Сколько раз я отвечал с энтузиазмом и преданностью?».

В конце этой страницы установлен особый счетчик, который отмечает, сколько человек в день нажали на кнопку «кликни, чтобы помолиться». На момент публикации материала на сайте «уже помолились» 1106 человек.