Дайвер обнаружил на дне Средиземного моря живой «камень» (видео)

В начале ролика он указывает пальцем на камень, лежащий посреди водорослей. Даже после того, как оператор приближается к нему вплотную, не совсем понятно, что он хочет показать. Но внезапно камень оживает и превращается в осьминога, который со скоростью молнии уплывает от любопытного дайвера.