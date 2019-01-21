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16:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

Дайвер обнаружил на дне Средиземного моря живой «камень» (видео)

Но тот испугался и уплыл.

Видео с неожиданным финалом опубликовал неизвестный дайвер, который исследовал подводный мир в районе Французской Ривьеры.

В начале ролика он указывает пальцем на камень, лежащий посреди водорослей. Даже после того, как оператор приближается к нему вплотную, не совсем понятно, что он хочет показать. Но внезапно камень оживает и превращается в осьминога, который со скоростью молнии уплывает от любопытного дайвера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как известно, осьминоги ничем не уступают хамелеонам и способны менять свою окраску для защиты от хищников. Однако в этот раз план «невидимки» не сработал, и тогда осьминог просто решил сбежать.

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