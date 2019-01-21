Дайвер обнаружил на дне Средиземного моря живой «камень» (видео)
Но тот испугался и уплыл.
Но тот испугался и уплыл.
Видео с неожиданным финалом опубликовал неизвестный дайвер, который исследовал подводный мир в районе Французской Ривьеры.
В начале ролика он указывает пальцем на камень, лежащий посреди водорослей. Даже после того, как оператор приближается к нему вплотную, не совсем понятно, что он хочет показать. Но внезапно камень оживает и превращается в осьминога, который со скоростью молнии уплывает от любопытного дайвера.
Как известно, осьминоги ничем не уступают хамелеонам и способны менять свою окраску для защиты от хищников. Однако в этот раз план «невидимки» не сработал, и тогда осьминог просто решил сбежать.
Читайте также: