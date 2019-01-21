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17:00 (мск), источник: N + 1

Новый род древних акул назвали в честь видеоигры из 80-х

Зубы акулы оказались похожи на космические корабли из игры Galaga.

Источник: Velizar Simeonovski, Field Museum

Американские ученые открыли новый род древних акул, который получил название в честь игры Galaga из-за того, что зубы этих акул напомнили исследователям космические корабли инопланетян из игры. Статья о находке опубликована в журнале Journal of Paleontology.

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Описанный вид и род пресноводных акул, Galagadon nordquistae, небольшого размера (до 45 сантиметров) приходится родственником современным ковровым акулам, или воббегонговым, встречающимся на западе Тихого океана и в восточной части Индийского океана. Останки акулы возрастом около 67 миллионов лет обнаружили рядом со знаменитым скелетом тираннозавра «Сью».

Терри Гейтс (Terry Gates) из университета штата Северная Каролина и его коллеги нашли в двух тоннах породы два десятка акульих зубов размером менее одного миллиметра и установили, что они принадлежат новому роду и виду акул — четвертому виду ковровых акул для этой местности. Судя по зубам, эта акула питалась мелкой рыбой, улитками и речными раками, пишут ученые. Назвать род акул в честь игры Galaga, где протагонист стреляет по космическим кораблям инопланетян, по форме напоминающим найденные зубы, предложил школьный учитель Нэйт Борн, работающий вместе с Гейтсом в лаборатории музея естественных наук штата Северная Каролина. А видовое название Galagadon nordquistae получил в честь волонтера Карен Нордквист, которая помогала искать зубы акулы в остатках породы.

Кроме зубов Galagadon nordquistae, палеонтологи также нашли останки двух уже известных видов хрящевых рыб, Lonchidion selachos и Myledaphus pustulosus. Они отмечают, что их находки демонстрируют важность изучения остатков породы после извлечения крупных скелетов вроде «Сью».

Недавно ученые из США и Австралии сообщили, что обнаружили в музейных коллекциях новый вид серых акул. В дикой природе вид не встречался с 1930-х годов, так что, по мнению ученых, Carcharhinus obsolerus, или, как они ее называют, потерянная акула, уже могла вымереть.

Ольга Добровидова

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