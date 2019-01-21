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17:54 (мск), источник: Mail.ru Новости

Физик показал увлекательное видео движения света в космосе

От этих роликов невозможно оторваться.

Планетолог Центра космических полетов NASA Джеймс О’Донохью опубликовал на своем YouTube-канале три завораживающих анимационных ролика, на которых он смоделировал движение частиц света в Солнечной системе в реальном времени.

В первом видео О’Донохью показывает, как быстро свет движется вокруг Земли. Длина экватора нашей планеты составляет чуть больше 40 тысяч километров, и за одну секунду фотон успевает преодолеть это расстояние семь с половиной раз.

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Во втором ролике физик продемонстрировал, как свет движется от Земли к Луне и обратно. Расстояние в 384 400 километров свет преодолевает за 1,255 секунды, а движение в обе стороны занимает 2,51 секунды.

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Третий видеоролик показывает световое сообщение между Землей и Марсом. За основу физик взял наименьшее расстояние между планетам (54,6 миллиона световых лет), которое достигается примерно раз в два года. Он рассчитал, что эту дистанцию свет пройдет всего за 3 минуты и 2 секунды.

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