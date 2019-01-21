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17:48 (мск), источник: Российская газета

Первый канал проведет онлайн-трансляцию премии «Своя колея»

Первый канал продолжает эксперименты со своим контентом во Всемирной Паутине и, в частности, сотрудничество с социальной сетью «Одноклассники».

Источник: РИА "Новости"

Впервые за все время существования премии «Своя колея» (а ей в этом году исполнится ни много ни мало 12 лет) состоится ее прямая трансляция в Интернете. Произойдет это уже сегодня в 19:00, и именно 21 января на основной сцене Театра На Таганке пройдет торжественное вручение премии Фонда Владимира Высоцкого.

На торжественном вечере, по традиции, прозвучат песни Высоцкого в исполнении известных музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусства.
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В программе вечера: Тамара Гвердцители (она споет «Я поля влюбленным постелю»), Дмитрий Певцов («Кони привередливые»), Ирина Линдт («Марьюшка»), Игорь Скляр («Смотрины»), «Песни нашего века» («Если друг оказался вдруг», «Жертва телевидения»), Игорь Миркурбанов («Купола»), Дмитрий Харатьян («Баллада о звездах»), Алексей Петрухин («Он не вернулся из боя»), Евгений Дятлов («Разбойничья»), Екатерина Гусева («Романс миссис Ребус»), Александр Яцко («Случай на таможне»), Александр Ф. Скляр («Дайте собакам мяса», «Попутчик»), Зара («Беда»), Дмитрий Дюжев («Я люблю тебя сейчас»), Александр Маршал («Сбивают из досок стол»), Ольга Кормухина («Я не люблю»), Сергей Безруков («Банька по белому»), финальная песня («На большом каретном»).

В этом году ведущим церемонии будет народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

В Интернете за церемонией вручения премии «Своя колея» можно будет наблюдать на официальном сайте Первого канала и в социальной сети «Одноклассники».

Ежегодная Премия Владимира Высоцкого «Своя колея» была учреждена в 1997 году Благотворительным Фондом Владимира Высоцкого, Министерством Культуры РФ и Комитетом по культуре города Москвы. Лауреатами Премии становятся те, кто не изменяет своим убеждениям, кому сегодня захотел бы посвятить свою песню Владимир Высоцкий, людям, чья жизнь и творчество созвучны темам его поэзии.

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