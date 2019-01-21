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17:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чечне захотели ввести на телевидении рубрики с извинениями

Власти Чеченской Республики готовы ввести на региональном телевидении и в местной печати специальные рубрики для извинений. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров.

Источник: Reuters

Таким образом предлагается бороться с хулиганами, которые сеют панику в соцсетях. Найти нарушителей на территории республики не представляет проблемы, говорит чиновник, поскольку «республика маленькая», ее населяет «всего 1,4 миллиона человек».

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«А уж молодежи, которая может баловать с этим делом, еще меньше. Не по всей стране мы ищем. Но в основном находим тех, кто пишет, что отравили воду в колодце, что вместо вакцин людям вводится яд или что в детском садике отравили кашу», — пояснил министр.

В настоящее время нарушителей заставляют извиняться в эфире канала ЧГТРК «Грозный», над которым, по словам регионального министра, «тоже уже идет стеб».

«Мы готовы и отдельную рубрику завести, и отдельные столбцы в газетах. Но с этим надо как-то бороться. Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды, хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдобруб, почему ты трус?» — отметил Умаров, призвав мужчин отвечать за свои слова.

Он также поддержал инициативу пускать в интернет по паспорту, назвав при этом людей, которые безнаказанно «отпускают шуточки» о женщинах и больных, «крысами из мрака». По его мнению, при деанонимизации у оскорбленного человека будет возможность подать на «полоумного» в суд.

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