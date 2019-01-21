Покорить самую высокую гору в мире станет сложнее

Источник: AP 2019

Теперь всего 300 туристов в год смогут подняться на самую высокую в мире гору.

Решение сократить число путешественников китайские власти приняли в связи с тем, что хотят очистить Эверест от погибших там альпинистов.

В среднем каждый год около 60 тысяч туристов и гидов посещают северную сторону горы. Как отмечает издание, в 2017 году Эверест смогли покорить 648 человек, в том же году погибли шесть альпинистов.

В марте мужчина с ограниченными возможностями из Австралии покорил Эверест, несмотря на сломанную инвалидную коляску. Скотт Дулан поднялся на высоту 5364 метра над уровнем моря за 10 дней. На седьмой день похода у его коляски отвалилось колесо. Тогда он решил добраться до лагеря на руках.