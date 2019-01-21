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18:11 (мск), источник: Газета.Ру

«Ведет к повальному греху»: за что ненавидели Распутина

150 лет со дня рождения Григория Распутина.

Источник: РИА "Новости"
150 лет назад родился Григорий Распутин, знаковая фигура при дворе императора. Он имел огромное влияние на императорскую семью и славился своей любвеобильностью. Как воспринимали его современники, чем была недовольна церковь и как погиб Распутин, рассказывает «Газета.Ru».

21 января 1869 года в селе Покровском Тобольской губернии появился на свет Григорий Распутин — будущий друг семьи российского императора Николая II.

В молодые годы он обратился к религии — совершил паломничество в Верхотурский монастырь в Свердловской области, побывал в Греции на горе Афон, в Иерусалиме. За время странствий он завязал знакомства со многими монахами и представителями духовенства, в том числе с представителями Санкт-Петербургской духовной академии.

К 1904 году в глазах светского общества Распутин превратился в религиозную знаменитость. К нему проявил интерес император Николай II, удостоив «божьего человека» личной встречи.

Со временем Распутин приобрел влияние на императорскую семью благодаря тому, что помогал единственному сыну императора, цесаревичу Алексею, бороться с гемофилией — неизлечимой наследственной болезнью, при которой нарушен процесс свертывания крови.

Для остановки кровотечений Распутин использовал народные средства — например, разваренную кору дуба, однако в глазах императорской четы это выглядело чудом.

Представители церкви относились к Распутину настороженно.

По мнению священников, он был представителем хлыстов — русской секты, возникшей, по разным данным, под влиянием западноевропейских мистических сект, манихейства (переосмысление Библии с примесью заимствований из буддизма и зороастризма), славянского язычества или старообрядчества.

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Хлысты отрицают церковную обрядность, священные книги и священников, придерживаются строгого аскетизма, практикуют пищевое и половое воздержание. Последнее, впрочем, не очень согласовывалось с доносом от одного из священников, что к Распутину приезжают женщины и об их «страстях, от которых он избавляет их… в бане». Однако проведенное Православной церковью расследование не выявило никаких признаков «хлыстовщины».

Почитательниц у Распутина действительно было много. Как вспоминал мемуарист Арон Симанович, прославившийся, как «личный секретарь Распутина» часть их верила в его сверхъестественные силы и божественное предназначение, часть просто отдавала дань моде, ухаживая за ним, или старалась добиться с его помощью каких-то преимуществ. Сам Распутин упоминал, что многие высокопоставленные лица прямо вешали ему на шею своих жен и любовниц, чтобы таким образом добиться для себя некой выгоды.

Влияние Распутина на императорскую семью превратило его в божество.

По одному его слову чиновники получали высокие ордена. Назначения, для которых была необходима долголетняя служба, Распутиным проводились в несколько часов. «Не нужно было особых знаний или талантов, чтобы при его помощи сделать самую блестящую карьеру. Для этого было достаточно прихоти Распутина, — писал Симанович. — Ни один царский фаворит никогда в России не достигал такой власти, как он».

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При этом Распутин в открытую выражал свою неприязнь к дворянству. Он называл дворян собаками и заявлял, что «в жилах любого дворянина не течет ни капли русской крови». За столом он грязными руками делил куски пищи между своими поклонницами. А когда по праздникам его навещали почитательницы и поздравляли, обнимая его сапоги, он особенно обильно смазывал обувь дегтем, «чтобы валяющиеся у его ног элегантные дамы побольше бы испачкали свои шелковые платья».

Результаты расследования убедили далеко не всех. В 1912 году писатель Михаил Новоселов выпустил в своем издательстве брошюру «Григорий Распутин и мистическое распутство», обвинявшую Распутина в хлыстовстве и критиковавшую высшую церковную иерархию. Брошюра была запрещена и конфискована в типографии. Газета «Голос Москвы» была оштрафована за публикацию выдержек из нее.

В том же году Михаил Родзянко, председатель Государственной думы в 1911—1917 годах, обратился к Николаю II с просьбой задуматься о последствиях нахождения Распутина при дворе.

«Присутствие при дворе в интимной его обстановке человека, столь опороченного, развратного и грязного, представляет из себя небывалое явление в истории русского царствования. Влияние, которое он оказывает на церковные и государственные дела, внушает немалую тревогу решительно во всех слоях русского общества. В защиту этого проходимца выставляется весь государственный аппарат, начиная с министров и кончая низшими чинами охранной полиции.

Распутин — оружие в руках врагов России, которые через него подкапываются под церковь и монархию.

Никакая революционная пропаганда не могла бы сделать того, что делает присутствие Распутина. Всех пугает близость его к царской семье, — писал он в своих мемуарах.

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Также Родзянко напомнил государю и о походах Распутина в баню с женщинами, но Николай лишь ответил, что у простолюдинов так принято.

«Ваше величество, это кощунство! Он, невежественный мужик, не может надевать клобук и, кроме того, это дается при священстве! Вот другая фотография — “хлыстовский корабль”, эта фотография была в “Огоньке”, ее видела вся Россия. Вот Распутин, окруженный молодыми девушками, а вот и мальчики, он среди них. Вот Распутин с двумя молодыми людьми: они держат доску и на ней текст хлыстовский, а у Распутина, в руках икона божьей матери хлыстовская. Корабль, ведущий к повальному греху!», — убеждал он императора.

«Стало известно, что он соблазнил нянюшку царских детей, воспитанницу императорского воспитательного дома.

Мне известно, что в этом она каялась своему духовному отцу, призналась ему, что ходила со своим соблазнителем в баню, потом одумалась, поняла свой глубокий грех и во всем призналась молодой императрице, умоляя ее не верить Распутину, защитить детей от его ужасного влияния, называя его «дьяволом».

Нянюшка эта, однако, вскоре была объявлена ненормальной, нервно больной, и ее отправили для излечения на Кавказ. Побывав у лечившегося там митрополита Антония, она чистосердечно призналась ему в своем грехе и обрисовала во всех подробностях преступную деятельность Распутина в царском дворце, умоляя владыку митрополита спасти из когтей этого «черта» наследника цесаревича", — также писал Родзянко.

Требования Родзянко эффекта не возымели — Распутин продолжил оставаться при дворе. К 1914 году созрел антираспутинский заговор, в котором, по мнению некоторых историков, был замешан и Родзянко. В июле на Распутина было совершено покушение — на него с ножом набросилась Хиония Гусева. Распутин выжил, но провел в больнице несколько месяцев.

Смерть настигла Распутина в ночь на 30 декабря 1916 года (по новому стилю).

В список заговорщиков вошли князь Феликс Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович, политический деятель Владимир Пуришкевич, поручик Сергей Сухотин и военный врач Станислав Лазоверт. Убийство произошло во дворце Юсуповых на Мойке.

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Об убийстве рассказал в своих мемуарах друг Юсупова, великий князь Николай Михайлович, которому Юсупов рассказал о случившемся.

«Подливая ему вино, в котором был яд (раствор цианистого калия), — к удивлению Юсупова, он никакого действия на Распутина не имел, что озадачивало Феликса почти до умопомрачения, — и, видя, что его замысел не удавался, а Распутин только постепенно пьянел, он оставил его однго в столовой, а сам побежал наверх к другим заговорщикам и взволнованным тоном заявил: «Господа, непонятно: яд не действует. Давайте мне револьвер, придется добить его выстрелом», — писал князь.

Получив револьвер, Юсупов вернулся к Распутину. Он выстрелил в упор, пуля прошла через легкое и печень. Распутин упал на пол и некоторое время не подавал признаков жизни. Его тело было неподвижно, пульс не прощупывался. Однако когда Юсупов собирался было уже отойти от убитого, его веки дрогнули, а затем он распахнул глаза, вскочил на ноги и вцепился в плечо Юсупова, пытаясь ухватить того за горло. На крики вырывающегося Юсупова прибежали остальные заговорщики и принялись стрелять в Распутина. Ему, по рассказам убийц, удалось выбраться из дома, и только при попытке перелезть через стену сада они поймали Распутина, связали, отвезли к Неве и сбросили в полынью, под лед.

Скрыть следы преступления заговорщикам не удалось.

На следующий день прохожие обратили внимание на капли крови на мосту, водолазы выловили тело Распутина. Члены его семьи были в курсе, что тот ушел в гости к Юсупову, а в доме, где произошло убийство, следователи обнаружили следы крови.

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По заключению судмедэксперта, Распутин погиб от кровотечения, наступившего после ранения в живот. Он умер еще до того, как его сбросили в воду. Яда в желудке обнаружено не было.

Позднее доктор, который должен был положить в вино цианид, признался, что вместо него добавил аспирин.

Распутина похоронили в Царском Селе — не рискнули переправлять тело через полстраны в родной город. Долго в земле оно не пролежало. В марте 1917 года, после окончания Февральской революции, его сожгли в топке парового котла Политехнического института.

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