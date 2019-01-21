Как ведет себя мозг во время синхронного перевода

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Согласно «модели усилий» французского лингвиста Даниэля Жиля, во время синхронного перевода мозг параллельно выполняет три операции: воспринимает и обрабатывает текущий фрагмент сообщения на исходном языке, удерживает в памяти предыдущие части и порождает эквивалентное сообщение на языке перевода. Ученые ВШЭ решили экспериментально проверить с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и метода вызванных потенциалов (ERP), действительно ли эти три операции выполняются одновременно или между ними происходит динамическое перераспределение ограниченного ресурса внимания.

При помощи ЭЭГ можно регистрировать активность крупных популяций нейронов, а полученные данные позволяют изучать когнитивные процессы. Участники эксперимента (девять профессиональных переводчиков-синхронистов) переводили выступление с заседания совета безопасности ООН с русского на английский язык и обратно, пока учёные вели запись их мозговой активности. Параллельно с оригиналом выступления воспроизводились наложенные на него слабые тональные посылки длительностью 50 миллисекунд. Они также обрабатывались мозгом и фиксировались в виде вызванных потенциалов.

Затем запись электроэнцефалографии разделили на отрезки, начало которых соответствовало началу тональных посылок. Усреднение полученных отрезков ЭЭГ позволило выделить систематический ответ мозга на тоны — вызванный потенциал. По его величине учёные смогли количественно оценить, как меняется внимание переводчика к тому, что он слышит.

Полученные данные об активности мозга показали, что синхронные переводчики работают в режиме динамического перераспределения внимания. В частности, по мере увеличения отставания от докладчика уменьшается глубина обработки информации, которую переводчик слышит в данный момент.