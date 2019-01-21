Чубайс «сдался» в споре с Захаровой о бедных россиянах

Источник: РИА Новости

Накануне Чубайс и Захарова не сошлись в оценках состояния российской экономики и работе Чубайса в правительстве. Комментируя одно из своих высказываний, глава госкорпорации назвал россиян бедным народом, после чего Захарова поинтересовалась причинами «бедности россиян». Руководитель «Роснано» заявил, что за время его работы в правительстве состояние российской экономики улучшилось, а дипломат, в свою очередь, призналась, что вспоминает этот период истории страны «с дрожью».

Затем участники дискуссии не сошлись во взглядах на детали.

Чубайс, отвечая на упрек Захаровой, отметил, что она писала о ситуации в России в 1998 году, в то время как он сам ранее апеллировал к 2003 году. По мнению главы «Роснано», представитель внешнеполитического ведомства исказила факты.

«Поэтому — заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!», — написал он в фейсбуке.

Позднее дипломат поправила собеседника.

«Анатолий Борисович, не знаю, что у Вас там происходит, но я начала “работу чиновником” в 1998 году, то есть не 15, как Вы написали, а 20 лет назад. В 2003 году я “работу чиновником” не начинала — Вы ошиблись, а теперь зачем-то уверяете всех в том, что я “подменяю даты”», — написала она, подчеркнув, что не спутает 1998 год ни с каким другим.

Кроме того, Захарова приняла «капитуляцию» оппонента.

«То, что Вы сдались — это очень плохо, потому что в плен Вас брать не хочется. Но, из уважения к нормам гуманитарного права, так и быть — капитуляция принята», — пошутила она.