Как выглядят подводные пирамиды в Японии (фото)

После того, как дайвер сообщил о своей находке местным властям, подводный город стал сенсацией. Многочисленные группы ученых и исследователей изучали это место, но до сих пор так и не пришли к единому мнению о происхождении этих образований. Одни утверждали, что при изучении строений не нашли следов воздействия человека и пирамиды образовались естественным путем, а другие уверены, что монумент Йонагуни — искусственное строение. Более того, судя по его внушительным размерам, это был достаточно большой древний город, который мог оказаться затопленным во время извержения вулкана и вызванного им цунами.