Как выглядят подводные пирамиды в Японии (фото)
Ученые до сих пор сомневаются в их происхождении.
Ученые до сих пор сомневаются в их происхождении.
На западе Японии, у берегов острова Йонагуни находится удивительный «подводный город».
В 1986 году местный дайвер обнаружил на глубине 25 метров необычные скальные образования, которые напоминали архитектурные строения. Среди них были пирамиды, похожие на постройки древних инков, плоские террасы и массивные ступени.
После того, как дайвер сообщил о своей находке местным властям, подводный город стал сенсацией. Многочисленные группы ученых и исследователей изучали это место, но до сих пор так и не пришли к единому мнению о происхождении этих образований. Одни утверждали, что при изучении строений не нашли следов воздействия человека и пирамиды образовались естественным путем, а другие уверены, что монумент Йонагуни — искусственное строение. Более того, судя по его внушительным размерам, это был достаточно большой древний город, который мог оказаться затопленным во время извержения вулкана и вызванного им цунами.
Профессор геологии из университета Рюкюс Окинавы Масааки Кимура в ходе изучения подводных строений нашел множество доказательств этой теории. К примеру, на камнях он обнаружил подобие надписей и рисунков, останки возможных статуй, а также сталактиты и сталагмиты в подводных пещерах, которые способны образовываться только в надводном пространстве в течение длительного времени. Как бы то ни было, ученые сходятся во мнении, что подводному монументу от 10 до 16 тысяч лет.
Сейчас монумент Йонагуни является Национальным объектом культурного наследия Японии и охраняется законом.
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