Дайвинг с огромной беременной белой акулой
Дайверы засняли беременную белую акулу, которая претендует на звание самой большой белой акулы в истории.
Дайверы засняли беременную белую акулу, которая претендует на звание самой большой белой акулы в истории.
Три крупные беременные акулы у туши кашалота попали в объектив подводного фотографа Кимберли Джеффрис у берегов острова Оаху на Гавайях.
Эти кадры станут важным источником информации для научного сообщества.
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