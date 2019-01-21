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20:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Дайвинг с огромной беременной белой акулой

Дайверы засняли беременную белую акулу, которая претендует на звание самой большой белой акулы в истории.

Три крупные беременные акулы у туши кашалота попали в объектив подводного фотографа Кимберли Джеффрис у берегов острова Оаху на Гавайях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эти кадры станут важным источником информации для научного сообщества.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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