CNN: Эмин Агаларов отложил тур по США из-за неудачи на переговорах с аппаратом Мюллера

Ранее с утверждениями о причастности Агаларова к якобы имевшим место попыткам повлиять на американские выборы выступали, в частности, представители Демократической партии США. Планировалось, что выступление певца в
В понедельник певец сообщил в Instagram, что был вынужден отложить запланированный тур по обстоятельствам, которые от него не зависят. Как сообщил CNN адвокат певца Скотт Балбер, причиной пересмотра указанных планов стало то, что консультации с аппаратом Мюллера и представителями ряда комитетов Конгресса США завершились неудачей. Они касались возможности того, что Агаларов даст показания.
Как отмечает телеканал, американская сторона хотела бы задать Агаларову вопросы, в том числе о встрече сына президента Дональда Трампа — младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Она состоялась в июне 2016 года в
По словам Балбера, Агаларову «нечего скрывать» и он готов предоставить всю имеющуюся информацию. По каким причинам консультации завершились неудачей, не уточняется.
Эмин Агаларов указан одним из ответчиков в иске, поданном 20 апреля 2018 года в окружной суд в
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже больше года Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в