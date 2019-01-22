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13:28 (мск), источник: ТАСС

CNN: Эмин Агаларов отложил тур по США из-за неудачи на переговорах с аппаратом Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Российский певец Эмин Агаларов отложил концертный тур по США и Канаде из-за того, что его представители не смогли достичь договоренности с аппаратом американского спецпрокурора Роберта Мюллера и комитетами Конгресса. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Источник: РИА "Новости"

Ранее с утверждениями о причастности Агаларова к якобы имевшим место попыткам повлиять на американские выборы выступали, в частности, представители Демократической партии США. Планировалось, что выступление певца в Нью-Йорке состоится в субботу, 26 января. Ожидалось, что позже его концерты пройдут в Торонто, а затем в Майами (штат Флорида) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

В понедельник певец сообщил в Instagram, что был вынужден отложить запланированный тур по обстоятельствам, которые от него не зависят. Как сообщил CNN адвокат певца Скотт Балбер, причиной пересмотра указанных планов стало то, что консультации с аппаратом Мюллера и представителями ряда комитетов Конгресса США завершились неудачей. Они касались возможности того, что Агаларов даст показания.

Как отмечает телеканал, американская сторона хотела бы задать Агаларову вопросы, в том числе о встрече сына президента Дональда Трампа — младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Она состоялась в июне 2016 года в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. Трамп-младший ранее признал, что согласился на беседу с Весельницкой, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Политические оппоненты главы Белого дома утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

По словам Балбера, Агаларову «нечего скрывать» и он готов предоставить всю имеющуюся информацию. По каким причинам консультации завершились неудачей, не уточняется.

Иск демократов

Эмин Агаларов указан одним из ответчиков в иске, поданном 20 апреля 2018 года в окружной суд в нью-йоркском районе Манхэттен Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). По версии истцов, предвыборная кампания действующего президента США Дональда Трампа пользовалась поддержкой со стороны России. Утверждается, что она имела некие секретные связи с лицами, имеющими отношение к властям и спецслужбам РФ, а последние якобы несут ответственность за кибератаки на компьютерные системы НКДП.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже больше года Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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