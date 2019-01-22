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10:24 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Помните ли вы произведения Аркадия Гайдара?

​Аркадий Гайдар известен нынешнему поколению читателей прежде всего как автор повести «Тимур и его команда», в которой организация подростков помогает пожилым людям. Но написал он не только это произведение.

Источник: РИА "Новости"

22 января исполняется 115 лет со дня рождения известного советского детского писателя Аркадия Гайдара. Писательской деятельностью он занялся достаточно рано, в возрасте 20 с небольшим лет. А погиб в возрасте 37 лет, в самом начале Великой Отечественной войны. Но при этом многие из его произведений дети читают до сих пор. А такие известные его рассказы и повести, как «Тимур и его команда», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Голубая чашка», были неоднократно экранизированы.

Проверьте свои знания о его творчестве. Если, конечно, вы с ним знакомы.

 
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