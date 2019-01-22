Тест: Помните ли вы произведения Аркадия Гайдара?

22 января исполняется 115 лет со дня рождения известного советского детского писателя Аркадия Гайдара. Писательской деятельностью он занялся достаточно рано, в возрасте 20 с небольшим лет. А погиб в возрасте 37 лет, в самом начале Великой Отечественной войны. Но при этом многие из его произведений дети читают до сих пор. А такие известные его рассказы и повести, как «Тимур и его команда», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Голубая чашка», были неоднократно экранизированы.