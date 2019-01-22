Умер французский актер Франсуа Перро
Актер Франсуа Перро, известный ролями второго плана, умер в воскресенье, 20 января, в возрасте 94 лет. Он умер у себя дома в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Актер Франсуа Перро, известный ролями второго плана, умер в воскресенье, 20 января, в возрасте 94 лет. Он умер у себя дома в
Франсуа Перро снимался у Клода Шаброля и Бертрана Тавернье. Наиболее известные работы — «Банзай», «Ягуар», «Труп моего врага», «Человек и его собака», «Авантюристы».