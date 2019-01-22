Умер французский актер Франсуа Перро

Актер Франсуа Перро, известный ролями второго плана, умер в воскресенье, 20 января, в возрасте 94 лет. Он умер у себя дома в Ливри-Гаргане. «Согласно его последнему желанию, церемонии не будет, а прах будет развеян», — приводит France Info слова агента актера Катрин Даврэ.