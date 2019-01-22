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04:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер французский актер Франсуа Перро

Актер Франсуа Перро, известный ролями второго плана, умер в воскресенье, 20 января, в возрасте 94 лет. Он умер у себя дома в Ливри-Гаргане. «Согласно его последнему желанию, церемонии не будет, а прах будет развеян», — приводит France Info слова агента актера Катрин Даврэ.

Франсуа Перро снимался у Клода Шаброля и Бертрана Тавернье. Наиболее известные работы — «Банзай», «Ягуар», «Труп моего врага», «Человек и его собака», «Авантюристы».

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