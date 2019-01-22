Анонимный рассказ мальчика о травле одноклассников растрогал пользователей сети

Парень поведал о том, что в школе он подвергается травле со стороны одноклассников за свой низкий рост и длинные волосы. Юноша рассказал, что попытки родственников помочь лишь усугубляют его положение, а синдром дефицита внимания еще больше осложняет его жизнь и не дает спокойно заснуть без снотворного. Мальчик поведал, что находит отдушину в VR-чатах, которые позволяют ему находить друзей.