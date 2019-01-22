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10:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Анонимный рассказ мальчика о травле одноклассников растрогал пользователей сети

Мальчик из США с синдромом дефицита внимания рассказал в анонимном VR-чате о том, как страдает от нападок одноклассников и родственников. Пользователей YouTube и Reddit тронула история 15-летнего парня, который скрыл свою внешность за аватаром с лягушонком Кермитом.

Парень поведал о том, что в школе он подвергается травле со стороны одноклассников за свой низкий рост и длинные волосы. Юноша рассказал, что попытки родственников помочь лишь усугубляют его положение, а синдром дефицита внимания еще больше осложняет его жизнь и не дает спокойно заснуть без снотворного. Мальчик поведал, что находит отдушину в VR-чатах, которые позволяют ему находить друзей.

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Видео с парнем выложил на своем канале блогер Syrmor, который публикует истории из жизни людей, скрывающих свой внешний вид за анимированными героями. За день видео с историей парня в образе лягушонка собрало больше 230 тысяч просмотров на YouTube.

Пользователи поддержали юношу в комментариях, многие отметили, что история им близка. Часть юзеров захотела пообщаться с мальчиком «о жизни» и стать его другом. Позже в комментариях появился и сам герой видео, поблагодарив поддержавших его пользователей.

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