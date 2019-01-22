10YearChallenge: так ли уж сильно изменился мир за 10 лет?

А вы помните, что происходило в мире 10 лет назад? | Источник: GETTY IMAGES

Пользователи соцсетей активно делятся своими фотографиями 10-летней давности, сопровождая их хэштегом #10YearChallenge. При этом такие снимки, как правило, вызывают реакцию: «Боже, я чувствую себя таким старым!» Однако если вы оглянетесь вокруг, то поймете, что за последние 10 лет мир не сильно изменился.

Все те же лица

Если бы вы впали в кому 10 лет назад и внезапно очнулись в январе 2019 года, то в коридорах власти во многих странах вас встретили бы все те же очень знакомые лица.

Знакомые лица? Не сильно изменились за последние 10 лет? | Источник: GETTY IMAGES

Среди них есть те, кто сохранил власть, несмотря на протесты и попытки переворота в своих странах, есть те, кто остался у власти, изменив для этого конституцию собственной страны, и те, кто смог создать коалиционное правительство. Есть и просто многократные победители президентских выборов, которые сохраняют свой пост уже больше 10 лет.

В противоположность картине несменяемости — в Швейцарии за последние 10 лет сменилось 10 президентов, во многом благодаря конституции, которая ограничивает президентский срок всего одним годом.

Верхний ряд слева направо (на фото): Теодоро Обианг Нгема Мбасого (Экваториальная Гвинея), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Исайяс Афеверки (Эритрея), Александр Лукашенко (Беларусь), Фор Эссозимна Гнассингбе (Того), Ангела Меркель (Германия), Ильхам Алиев (Азербайджан), Пьер Нкурунзиза (Бурунди), Эво Моралес (Боливия).

Средний ряд слева направо: Поль Бийя (Камерун), Жозеф Кабила (ДРК), Биньямин Нетаньяху (Израиль), Махмуд Аббас (Палестинские территории), Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Абдель Азиз Бутефлика (Алжир), Поль Кагаме (Руанда), Йовери Кагута Мусевени (Уганда), Омар аль-Башир (Судан).

Нижний ряд слева направо: Али Бонго Ондимба (Габон), Идрис Деби (Чад), Владимир Путин (Россия), Дени Сассу-Нгессо (Конго), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Исмаил Омар Гелле (Джибути), Башар Асад (Сирия), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан).

Все теплее и теплее

Процесс глобального потепления продолжается, об этом свидетельствуют данные последних 10 лет | Источник: NASA

Мы уже около века знаем о том, как деятельность человека влияет на климат. Однако с появлением этого знания и за время обладания им мало что изменилось в подходе человечества к проблеме изменения климата.

На то, чтобы достичь предварительного соглашения по борьбе с глобальным потеплением, у мировых лидеров ушел 21 год.

В декабре 2018 года в Польше прошла Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата (COP24), в ходе которой были приняты правила реализации Парижского климатического соглашения.

Но за последние 10 лет прогресс по этому вопросу был незначителен, в то время как температура на планете продолжала расти.

В 2009 году, по данным НАСА, средняя температура на поверхности Земли была на 0,63 градуса по Цельсию выше значений 1951−1980 гг. К 2017 году этот показатель вырос до 0,90 градусов по Цельсию.

Такие же бедные

Источник: GETTY IMAGES

Однако есть и заметные изменения. В первую очередь это касается экономики. 10 лет назад самыми богатыми в мире были нефтяные и финансовые компании. В 2018 году первые строчки рейтинга Financial Times Global 500 занимают технологические гиганты, такие как Apple, Google, Microsoft, Amazon и Tencent.

Но остался неизменным огромный разрыв в благосостоянии между бедными и богатыми слоями населения. Более того, эта пропасть, разделяющая людей, наоборот, продолжила расти, и особенно этот процесс ускорился после финансового кризиса 2008 года.

Согласно данным британской Палаты общин, благосостояние 1% самых богатых людей мира ежегодно увеличивалось на 6% в период с 2008 по 2017 гг., тогда как доходы 99% населения мира росли только на 3% в год.

По прогнозам аналитиков, к 2030 году 1% самых богатых людей будет владеть 64% богатств всего мира.

До равенства так же далеко

Аналитики обещают наступление гендерного равенства не раньше, чем через 200 лет | Источник: GETTY IMAGES

Несмотря на большой шум, поднятый в 2018 году вокруг расширения прав и возможностей женщин, реальность для них изменилась не слишком сильно.

Да, есть некоторые изменения. Так называемый upskirting (тайное фотографирование женщин под юбкой) был признан незаконным в Британии. В Южной Корее был закрыт один из порносайтов, где публиковались сделанные скрытой камерой видео обнаженных женщин. В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать футбольные матчи и даже позволили садиться за руль. В Индии женщин наконец-то допустили к святыням, к которым раньше имели доступ только мужчины.

Тем не менее во многих странах положение женщин не улучшилось: в Непале женщины вынуждены во время критических дней отправляться в специальные «хижины для менструаций». В Индии девочки продолжают подвергаться насилию. В Сальвадоре до сих пор женщину, сделавшую аборт, могут отправить за решетку. И самым опасным местом для многих женщин остаются их собственные дома.

Борьба с гендерным неравенством идет так медленно, что, по оценкам экспертов Всемирного экономического форума, о достижении равенства в оплате труда мужчин и женщин можно будет говорить только через 202 года.