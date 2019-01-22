Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой

В нем Шнуров высмеял манеру балерины фотографироваться, сидя на шпагате.

Кто талантом небогат Ну, а что такого? Делайте везде шпагат Как Н. Волочкова.

По мнению музыканта, такие фотографии помогают Волочковой собирать «лайки и подписки».

Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом. С 2003-го выступает с сольными проектами.