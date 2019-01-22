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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное балерине Анастасии Волочковой.

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В нем Шнуров высмеял манеру балерины фотографироваться, сидя на шпагате.

Кто талантом небогат
Ну, а что такого?
Делайте везде шпагат
Как Н. Волочкова.

По мнению музыканта, такие фотографии помогают Волочковой собирать «лайки и подписки».

Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом. С 2003-го выступает с сольными проектами.

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