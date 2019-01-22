Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак
В кафе в центре Москвы подрались Максим Виторган и Константин Богомолов.
В кафе в центре Москвы подрались Максим Виторган и Константин Богомолов.
По данным издания Starhit, Виторган пришел в кафе, где находился Богомолов. Затем мужчины вышли на улицу, о
Они поженились шесть лет назад, в 2016 году у них родился сын Платон. Однако осенью прошлого года появились слухи о расставании пары
Поклонники пары заметили, что Ксения и Максим перестали носить обручальные кольца. А затем Собчак и Богомолов начали посещать вместе светские мероприятия. Вместе с тем на премьеру нового спектакля Богомолова, которая состоялась в декабре, Собчак и Виторган пришли вместе.
Сама Собчак лишь подогрела слухи о расставании с мужем, написав в Instagram «не вмешивайтесь», «не судите» и «пусть у каждого будет свобода делать свое». Виторган продолжил на своей странице постить фото своей супруги и сына.
Участники драки в кафе пока никак не прокомментировали ситуацию. Молчит пока и Ксения.
В 2018 году Богомолов развелся со своей женой Дарьей Мороз после восьми лет брака. У пары есть дочь Анна.