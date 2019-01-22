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09:53 (мск), источник: Вести.Ru

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак

В кафе в центре Москвы подрались Максим Виторган и Константин Богомолов.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания Starhit, Виторган пришел в кафе, где находился Богомолов. Затем мужчины вышли на улицу, о чем-то поговорили, а через некоторое время режиссер вернулся с разбитым носом. Помощь врачей Богомолову не потребовалась.

Причина конфликта неизвестна, однако возможно ссора произошла из-за супруги Виторгана — Ксении Собчак.

Они поженились шесть лет назад, в 2016 году у них родился сын Платон. Однако осенью прошлого года появились слухи о расставании пары из-за романа Собчак с Богомоловым.

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Поклонники пары заметили, что Ксения и Максим перестали носить обручальные кольца. А затем Собчак и Богомолов начали посещать вместе светские мероприятия. Вместе с тем на премьеру нового спектакля Богомолова, которая состоялась в декабре, Собчак и Виторган пришли вместе.

Сама Собчак лишь подогрела слухи о расставании с мужем, написав в Instagram «не вмешивайтесь», «не судите» и «пусть у каждого будет свобода делать свое». Виторган продолжил на своей странице постить фото своей супруги и сына.

Участники драки в кафе пока никак не прокомментировали ситуацию. Молчит пока и Ксения.

В 2018 году Богомолов развелся со своей женой Дарьей Мороз после восьми лет брака. У пары есть дочь Анна.

Максим Виторган и Константин Богомолов подрались в центре Москвы
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