В Китае нашли глубочайшую в мире голубую дыру
Специалисты установили, что глубина этого природного колодца составляет чуть более 300 м и превышает глубину прежнего рекордсмена — голубую дыру Дину на Багамских островах (около 200 м).
Специалисты установили, что глубина этого природного колодца составляет чуть более 300 м и превышает глубину прежнего рекордсмена — голубую дыру Дину на Багамских островах (около 200 м).
ПЕКИН, 22 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Государственный центр океанического прогнозирования окружающей среды Китая опубликовал результаты измерений в огромном естественном резервуаре с водой на территории города Саньша (Парасельские острова, южная провинция Хайнань). Специалисты установили, что глубина этого гигантского природного колодца составляет чуть более 300 м и превышает глубину прежнего рекордсмена — голубую дыру Дину на Багамских островах (около 200 м).
На поверхности диаметр глубоководной пещеры, официальное географическое название которой — Юнълэ («Вечная радость»), достигает 130 м и, по мере погружения, сужается до 36 м. Как утверждают ученые, эта тектоническая воронка не сообщается под землей с акваторией прилегающего
«Эта голубая дыра представляет собой большую научную, историческую и культурную ценность», — прокомментировали в госцентре океанического прогнозирование значимость данного геологического феномена.
По словам Сяо Цзе, мэра города Саньша, власти уделяют пристальное внимание охране экологии Юнълэ, а также окружающих ее коралловых рифов:
Там проводятся
научно-исследовательскиеработы, осуществляется деятельность по освоению этой голубой дыры. Мы предпринимаем целый перечень мер, направленных на сохранение этого достояния природы всемирной значимости.
Голубые дыры — заполненные водой воронки, образовавшиеся в результате эрозии горных пород. Как правило такие пещеры пользуются большой популярностью среди дайверов. Благодаря своей глубине эти резервуары интенсивно поглощают солнечные лучи и потому имеют