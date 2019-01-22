В Китае нашли глубочайшую в мире голубую дыру

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ПЕКИН, 22 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Государственный центр океанического прогнозирования окружающей среды Китая опубликовал результаты измерений в огромном естественном резервуаре с водой на территории города Саньша (Парасельские острова, южная провинция Хайнань). Специалисты установили, что глубина этого гигантского природного колодца составляет чуть более 300 м и превышает глубину прежнего рекордсмена — голубую дыру Дину на Багамских островах (около 200 м).

На поверхности диаметр глубоководной пещеры, официальное географическое название которой — Юнълэ («Вечная радость»), достигает 130 м и, по мере погружения, сужается до 36 м. Как утверждают ученые, эта тектоническая воронка не сообщается под землей с акваторией прилегающего Южно-Китайского моря. Она имеет практически вертикальный наклон и, несмотря на отсутствие выхода к океану, в ней живет более 20 видов морских рыб и животных.

«Эта голубая дыра представляет собой большую научную, историческую и культурную ценность», — прокомментировали в госцентре океанического прогнозирование значимость данного геологического феномена.

По словам Сяо Цзе, мэра города Саньша, власти уделяют пристальное внимание охране экологии Юнълэ, а также окружающих ее коралловых рифов:

Там проводятся научно-исследовательские работы, осуществляется деятельность по освоению этой голубой дыры. Мы предпринимаем целый перечень мер, направленных на сохранение этого достояния природы всемирной значимости.