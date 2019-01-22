Пассажиров метро предложили отучить от сидения «нога на ногу»
В столичной поземке хотят ограничить пассажиров, предпочитающих сидеть, положив одну ногу на другую. Соответствующее предложение появилось на сайте Российской общественной инициативы.
В столичной поземке хотят ограничить пассажиров, предпочитающих сидеть, положив одну ногу на другую. Соответствующее предложение появилось на сайте Российской общественной инициативы.
«У нас в метро стали напоминать, чтобы снимали рюкзаки со спины. К сожалению такое же напоминание нужно, чтобы пассажиры не клали ногу на ногу, сидя в вагоне поезда. Это мешает стоять или проходить другим пассажирам, а также пачкает их одежду», — говорится в тексте документа.
Пока свои подписи под инициативой поставили только 169 человек. При этом для рассмотрения решения на региональном уровне необходимо 100 тыс. голосов.
В сентябре 2018 года феминистки боролись с мужчинами, сидящими с широко раздвинутыми ногами. Так, активистка Анна Довгалюк в Петербурге обливала смесью отбеливателя с водой мужчин, целясь в область паха. Реакция у потерпевших была разной — от удивления и равнодушия до агрессии и гнева.
Позже оказалось, что акция постановочная. Вирусный ролик был создан студией My Duck’s Vision, которая ранее уже упоминалась в российских СМИ в связи с распространением фейковых видео в рамках предвыборных кампаний разных лет.