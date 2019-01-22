Где находится пляж, «усыпанный» морскими звездами (фото)

Огромное количество морских звезд здесь можно увидеть даже с берега, но поплавать среди них — совсем другое дело. Единственное, чего делать не стоит — трогать морских обитателей руками и вытаскивать их из воды. Ведь после контакта с воздухом морские звезды погибают. Об этом предупреждают многочисленные таблички на пляже. Но, к сожалению, некоторые туристы это правило нарушают.