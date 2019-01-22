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11:06 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится пляж, «усыпанный» морскими звездами (фото)

Райское место.

Удивительный пляж Бока-дель-Драго («Пасть дракона») или попросту «Пляж морских звезд» — одна из главных достопримечательностей Панамы.

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Живописный пляж, морское дно которого буквально усыпано сотнями гигантских морских звезд, расположен в Карибском море в архипелаге Бокас-дель-Торо на острове Колон.

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Огромное количество морских звезд здесь можно увидеть даже с берега, но поплавать среди них — совсем другое дело. Единственное, чего делать не стоит — трогать морских обитателей руками и вытаскивать их из воды. Ведь после контакта с воздухом морские звезды погибают. Об этом предупреждают многочисленные таблички на пляже. Но, к сожалению, некоторые туристы это правило нарушают.

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Поскольку пляж Бока-дель-Драго является одним из самых известных и популярных не только на курорте, но и в стране, здесь всегда многолюдно. Поэтому лучшее время для посещения этого места — раннее утро или будние дни.

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