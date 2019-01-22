Адвокат: у фигуранта дела об изнасиловании в Уфе нашли опухоль мозга
УФА, 22 янв — РИА Новости. Сторона защиты Павла Яромчука, обвиняемого в групповом изнасиловании
УФА, 22 янв — РИА Новости. Сторона защиты Павла Яромчука, обвиняемого в групповом изнасиловании
По словам адвоката, Яромчук в районном суде 26 декабря упал в обморок и был доставлен медиками скорой помощи в больницу города № 18, где ему провели компьютерную томографию головы.
«КТ показала, что в головном мозге моего подзащитного есть уплотнение. Мы отнесли эти документы к профессиональному нейрохирургу больницы № 21 Уфы, вчера получили заключение, в котором говорится, что у Яромчука развивается опухоль в голове. Сейчас мы просим следствие отпустить его для глубокого медицинского исследования, нужно делать МРТ головы, нам необходимо понять — нужно срочное оперативное вмешательство или можно поддерживать его консервативным лечением», — пояснил Багаутдинов, отметив, что ответ следователей будет известен за 2−3 дня.
«Следствие пояснило, что экспертизы готовы и получены, сейчас их изучает руководство СК РФ по Башкирии. Нам не показали. Сколько изучение документов продлится, неизвестно», — рассказал собеседник агентства.
В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.
После случившегося руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Все трое арестованы до 28 февраля. Позже была уволена и сама заявительница с формулировкой за «совершение проступков, порочащих честь сотрудника полиции»
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