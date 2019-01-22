Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 доказательств того, что питомец – плохой подарок
Российский чиновник прождал автобус час и многое понял
10 «неправильных» советов от долгожителей
Как я похудела на 28 кг за 8 месяцев (фото до и после)
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Крупный пожар произошел в Москве Пожар был настолько сильный, что обрушились крыша и стена помещения
Андрей Губин: болит всё, не помогает ничего; живу и терплю
30 млн просмотров: выступление гимнастки из США
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе
Лиза Арзамасова: «Галиной Сергеевной больше не называют»
«Должна извиниться»: как Медведевой помириться с Тутберидзе
Интриги ЧЕ: российский пьедестал и последняя гастроль Фернандеса
«Задорная девчонка»: Стриженова восхитила сеть зимним снимком
Как я похудела на 28 кг за 8 месяцев (фото до и после)
Российский чиновник прождал автобус час и многое понял
Угрозы СОБРом и другие конфликты с таксистами
От каких платежей за ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
8Трамп посетил границу с Мексикой
16От Путятина до Путина
11:12 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат: у фигуранта дела об изнасиловании в Уфе нашли опухоль мозга

УФА, 22 янв — РИА Новости. Сторона защиты Павла Яромчука, обвиняемого в групповом изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, просит следствие отпустить его на обследование в больницу после того, как ему диагностировали опухоль головного мозга, сообщил РИА Новости адвокат экс-полицейского Наиль Багаутдинов.

По словам адвоката, Яромчук в районном суде 26 декабря упал в обморок и был доставлен медиками скорой помощи в больницу города № 18, где ему провели компьютерную томографию головы.

«КТ показала, что в головном мозге моего подзащитного есть уплотнение. Мы отнесли эти документы к профессиональному нейрохирургу больницы № 21 Уфы, вчера получили заключение, в котором говорится, что у Яромчука развивается опухоль в голове. Сейчас мы просим следствие отпустить его для глубокого медицинского исследования, нужно делать МРТ головы, нам необходимо понять — нужно срочное оперативное вмешательство или можно поддерживать его консервативным лечением», — пояснил Багаутдинов, отметив, что ответ следователей будет известен за 2−3 дня.

По его словам, следователи получили все генетические экспертизы по делу об изнасиловании из Москвы, но защите не показывают их результаты.

«Следствие пояснило, что экспертизы готовы и получены, сейчас их изучает руководство СК РФ по Башкирии. Нам не показали. Сколько изучение документов продлится, неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.

После случившегося руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Все трое арестованы до 28 февраля. Позже была уволена и сама заявительница с формулировкой за «совершение проступков, порочащих честь сотрудника полиции» из-за того, что она употребляла спиртные напитки на рабочем месте вместе с коллегами.

 Спасатели не надеются найти живыми пропавших в Черном море моряков
В Киеве рассказали о 'позорном провале' Украины
Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Как девушки из КНДР бежали из секс-рабства в Китае (видео)
Магнитогорский мэр объяснил падение уцелевшей стены многоэтажки
Эксперт назвал США претендентом на Курилы и Южный Сахалин
Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак
Спорт
«Должна извиниться»: как Медведевой помириться с Тутберидзе Обладательница золота мирового первенства 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о том, как Евгения Медведева может урегулировать конфликтную ситуацию
Hi-Tech
Только пять раз. WhatsApp вводит новые ограничения Одно сообщение теперь можно переслать не более чем 5 пользователям.
Авто
Флагманская Skoda станет ещё более «рубленой» (фото) Внешность флагманского лифтбека Skoda Superb 2020 модельного года оказалась полностью рассекречена благодаря публикации шпионских снимков
Кино
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе Актриса сыграет поэтессу в театральной постановке
Недвижимость
История россиянки о жизни в Греции
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Популярные темы на «Детях»
Какие люди вас раздражают? 231
Подскажите.Замкнутый круг. 227
ЧС и Торговые Центры. 169
Денежная мотивация ребенка 159
Леди
Как я похудела на 28 кг за 8 месяцев (фото до и после) Девушка из Костромы второй год подряд ставит себе цели для улучшения жизни и тела. Некоторыми советами она готова поделиться и с нами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь