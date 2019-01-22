Адвокат: у фигуранта дела об изнасиловании в Уфе нашли опухоль мозга

По словам адвоката, Яромчук в районном суде 26 декабря упал в обморок и был доставлен медиками скорой помощи в больницу города № 18, где ему провели компьютерную томографию головы.

«КТ показала, что в головном мозге моего подзащитного есть уплотнение. Мы отнесли эти документы к профессиональному нейрохирургу больницы № 21 Уфы, вчера получили заключение, в котором говорится, что у Яромчука развивается опухоль в голове. Сейчас мы просим следствие отпустить его для глубокого медицинского исследования, нужно делать МРТ головы, нам необходимо понять — нужно срочное оперативное вмешательство или можно поддерживать его консервативным лечением», — пояснил Багаутдинов, отметив, что ответ следователей будет известен за 2−3 дня.

По его словам, следователи получили все генетические экспертизы по делу об изнасиловании из Москвы, но защите не показывают их результаты.

«Следствие пояснило, что экспертизы готовы и получены, сейчас их изучает руководство СК РФ по Башкирии. Нам не показали. Сколько изучение документов продлится, неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.