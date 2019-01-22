Ученые объяснили, опасен ли кокаин в Темзе для угрей

Источник: AP 2019

Однако специалисты уверяют, что беспокоиться пока не о чем — содержание кокаина в воде ниже тех количеств, которые способны навредить угрям — вместо этого им угрожают иные опасности.

В водах Темзы повышено содержание кокаина, выяснили специалисты из Королевского колледжа Лондона. Исследование было опубликовано в журнале Science of The Total Environment. Из-за кокаина в воде населяющие Темзу угри могут стать гиперактивными и потерять возможность размножаться.

Более ранние работы показали, что в Лондоне самый высокий уровень потребления кокаина в Европе, а доставляют его после заказа быстрее, чем пиццу. Ученые решили выяснить, какие последствия это может нанести природе.

Как выяснилось в результате наблюдений, концентрация кофеина, кокаина и бензоилэкгонина, являющегося продуктом метаболизма кокаина, в поступающей на очистные станции воде превышает микрограмм на литр. Содержание этих веществ резко увеличивается в течение 24 часов после дождя, когда в реку попадает больше сточных вод.

Концентрация кокаина в лондонских водах оказалась намного выше, чем в других британских городах.

Кроме того, если в других городах она повышалась к выходным, так как именно в эти дни жители употребляли кокаин чаще, в Лондоне она сохранялась одинаковой на протяжении всей недели.

У европейских угрей сложный жизненный цикл. От 15 до 20 лет они проводят в водоемах, в основном пресных, а затем пересекают Атлантический океан и нерестятся в Саргассовом море, к востоку от Карибского моря и восточного побережья США. Препятствием к этому могут стать как плотины, так и загрязнение воды.

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Ранее итальянские исследователи выяснили, что даже небольшие дозы кокаина приводят к гиперактивности у угрей. Кроме того, кокаин имел тенденцию накапливаться в их мышцах, коже и органах. Эффект сохранялся даже спустя 10 дней после того, как угрей переместили из воды с кокаином в чистую.

Также кокаин приводил к повышению концентрации кортизола, гормона стресса. От него зависит способность угрей запасать жир, необходимый для миграции в Саргассово море. Таким образом, кокаин в воде может привести к снижению численности угрей, которые не смогут нормально размножаться. Кроме того, повышенная выработка дофамина могла и вовсе помешать им достичь полового созревания.

Также неизвестно, как кокаин влияет на другие организмы в реке. Ранее было показано, что содержащиеся в воде антидепрессанты влияют на свойства водорослей микроорганизмов.

Наркотики, которые влияют на нас, почти всегда будут влиять на всех животных, в особенности беспозвоночных — они более чувствительны. Джеймс Робсон куратор лондонского океанариума SEA LIFE

Однако беспокоиться пока не о чем, считает Робсон — концентрации кокаина в водах Темзы намного ниже, чем те, с которыми экспериментировали итальянские ученые. Высокая концентрация кофеина его тоже не впечатлила.

«Прежде, чем беспокоиться о кофеине, повышающем частоту сердечных сокращений, я бы больше переживал об изменении климата, влияющем на температуру, и загрязнении пластмассой, — говорит он. — Это наносит экосистеме гораздо больший ущерб».

Чтобы понять, как кокаин в водах Темзы влияет на живущих там угрей, надо выловить их и изучить их поведение. Однако пока что такого исследования не проводилось.

Сейчас Темза — одна из наиболее чистых рек в Европе благодаря работе специалистов. После того, как начались работы по ее очистке, в реку вернулись многие животные, включая морских коньков и даже дельфинов.

Вместо того, чтобы переживать о кокаине и кофеине в воде, Робсон предлагает отказаться от использования влажных салфеток — попадая в канализацию, они способствуют появлению засоров в очистительной системе реки и притоку в нее сточных вод.

Кроме того, для угрей опасен шум от судов, он нарушает их нормальное поведение, делая легкой добычей для хищников.

Проведенные исследования показали, что в условиях постоянного шума от проходящих судов угри на 50% реже замечают приближение хищника, а если замечают, на 25% медленнее реагируют. Все вместе это приводит к тому, что популяция угрей сокращается в численности.

В лаборатории биологи проверили, как шум влияет на физиологию и поведение угрей. Выяснилось, что под влиянием стресса у них меняется скорость метаболизма и нарушается предпочтение правой или левой стороны. Ученые считают, что это может снизить их реакцию на хищника.