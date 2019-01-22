Как выглядит деревня ветряных мельниц в Нидерландах (фото)
Место, которое позволяет очутиться в прошлом.
Место, которое позволяет очутиться в прошлом.
Примерно в 20 километрах от Амстердама находится удивительная деревня
Она была построена в 1961 году с целью сохранить культурное наследие региона Занстад, а потому полностью повторяет стиль поселений 17 и 18 веков.
Сейчас
Половина зданий — это жилые дома, а остальные работают как музеи, магазины и мастерские. Местные жители в основном носят традиционные наряды и работают в сфере туризма — проводят
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