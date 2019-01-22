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11:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит деревня ветряных мельниц в Нидерландах (фото)

Место, которое позволяет очутиться в прошлом.

Примерно в 20 километрах от Амстердама находится удивительная деревня Заансе-Сханс, которая одновременно является музеем под открытым небом.

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Она была построена в 1961 году с целью сохранить культурное наследие региона Занстад, а потому полностью повторяет стиль поселений 17 и 18 веков.

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Сейчас Заансе-Сханс является одним из самых посещаемых мест в Нидерландах. Здесь находятся шесть ветряных мельниц (все они имеют свои названия и внутрь них можно зайти) и 35 домов.

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Половина зданий — это жилые дома, а остальные работают как музеи, магазины и мастерские. Местные жители в основном носят традиционные наряды и работают в сфере туризма — проводят мастер-классы, готовят и обслуживают гостей.

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