Китай создаст законы для борьбы с нелегальными генетическими экспериментами
Ранее китайские власти подтвердили рождение детей с измененной ДНК.
Ранее китайские власти подтвердили рождение детей с измененной ДНК.
Министерство науки и технологий Китая создаст законодательство для предотвращения проведения нелегальных опытов в области генетики. Таким образом ведомство ответило на результаты расследования об эксперименте ученого Хэ Цзянькуя с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
Власти Китая приостановили
21 января стало известно, что следственные органы Китая возложили ответственность за эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов на Хэ Цзянькуя, который провел его без ведома властей, «в нарушение законов ради славы и личной выгоды».
По версии следователей, в 2016 году биолог создал группу, в состав которой входили в том числе иностранные специалисты.
В конце ноября 2018 года Хэ Цзянькуй сообщил, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами — двух