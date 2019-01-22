Китай создаст законы для борьбы с нелегальными генетическими экспериментами

Источник: Daily Storm

Министерство науки и технологий Китая создаст законодательство для предотвращения проведения нелегальных опытов в области генетики. Таким образом ведомство ответило на результаты расследования об эксперименте ученого Хэ Цзянькуя с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.

Власти Китая приостановили научно-техническую деятельность биолога. В министерстве науки и технологий Китая выступили против такого рода экспериментов. «Министерство науки и технологий совместно с соответствующими департаментами намерено содействовать совершенствованию существующих законов и нормативных актов [для предотвращения возникновения подобных ситуаций]», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

21 января стало известно, что следственные органы Китая возложили ответственность за эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов на Хэ Цзянькуя, который провел его без ведома властей, «в нарушение законов ради славы и личной выгоды».

По версии следователей, в 2016 году биолог создал группу, в состав которой входили в том числе иностранные специалисты.

«Персонал… использовал небезопасную технологию для редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что официально запрещено законом», — процитировало заявление следователей агентство «Синьхуа».