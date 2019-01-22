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17:05 (мск), источник: Daily Storm

Китай создаст законы для борьбы с нелегальными генетическими экспериментами

Ранее китайские власти подтвердили рождение детей с измененной ДНК.

Источник: Daily Storm

Министерство науки и технологий Китая создаст законодательство для предотвращения проведения нелегальных опытов в области генетики. Таким образом ведомство ответило на результаты расследования об эксперименте ученого Хэ Цзянькуя с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.

Власти Китая приостановили научно-техническую деятельность биолога. В министерстве науки и технологий Китая выступили против такого рода экспериментов. «Министерство науки и технологий совместно с соответствующими департаментами намерено содействовать совершенствованию существующих законов и нормативных актов [для предотвращения возникновения подобных ситуаций]», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

21 января стало известно, что следственные органы Китая возложили ответственность за эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов на Хэ Цзянькуя, который провел его без ведома властей, «в нарушение законов ради славы и личной выгоды».

По версии следователей, в 2016 году биолог создал группу, в состав которой входили в том числе иностранные специалисты.

«Персонал… использовал небезопасную технологию для редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что официально запрещено законом», — процитировало заявление следователей агентство «Синьхуа».

В конце ноября 2018 года Хэ Цзянькуй сообщил, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами — двух девочек-близнецов Лулу и Нану. ДНК детей изменили с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9), девочек зачали при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), рассказал биолог. У близнецов здоровая мать и ВИЧ-инфицированный отец. Ученый объяснил, что проводил эксперимент, чтобы защитить детей от заражения ВИЧ на протяжении всей жизни. Китайские власти сообщили еще об одной беременной участнице эксперимента Хэ Цзянкуя.

Следите за развитием темы ГМ-дети. Сделаны в Китае
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