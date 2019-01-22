Астрономы впервые точно измерили размеры черной дыры в центре Галактики

Источник: NASA

«Это может говорить о том, что ее радиоволновое излучение вырабатывается не внутри джета, а в диске из газа и пыли, окружающем дыру. Ни один другой объект не ведет себя подобным образом. Альтернативное объяснение — ее выбросы направлены прямо на нас», — рассказывает Сара Иссаун (Sara Issaoun) из университета Неймегена (Нидерланды).

Большинство астрономов считает, что в центре всех галактик находятся сверхмассивные черные дыры — объекты массой в миллионы и миллиарды Солнц, непрерывно захватывающие и поглощающие материю. Часть ее черная дыра «пережевывает» и выбрасывает в виде джетов — тонких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.

В Млечном Пути и некоторых других галактиках черная дыра пребывает в спячке, и поэтому больших и видимых для нас джетов у нее нет. Ученые уже давно пытаются понять, когда она заснула, насколько активной была и как эта активность влияла на звезды в центре Галактики и на ее окраинах.

Иссаун и ее коллеги уже много лет пытаются получить ответ на этот вопрос, наблюдая за черной дырой в центре галактики при помощи микроволнового интерферометра GMVA, виртуального радиотелескопа. В его рамках недавно были объединены мощности самых чувствительных наземных миллиметровых радиотелескопов в Чили, США, Испании, Германии и ряде других стран.

В своем роде, он выступает аналогом другого известного проекта такого рода, Event Horizon Telescope, однако в данном случае ученые наблюдают за Sgr A*, черной дырой в центре Млечного Пути, на другом наборе частот. Это позволит детальнее изучить ее и понять, как рождается излучение в ее окрестностях, невидимых для его «конкурента».

Год назад участники проекта EHT получили первые снимки той зоны, где рождается излучение черной дыры, и раскрыли несколько ее неожиданных особенностей, в том числе предполагаемую асимметричность.

Это подстегнуло интерес астрофизиков к Sgr A* и заставило их получить еще более детальные снимки «глаза» черной дыры при помощи GMVA.

Ученым удалось удвоить разрешение и очистить данные от помех, возникающих из-за рассеяния радиоволн внутри плотных облаков из межзвездного газа и пыли, закрывающих центр Галактики от взора наблюдателей на Земле.

Эти данные неожиданно показали, что видимая часть Sgr A* была не только асимметричной, но и еще очень небольшой по размерам. Подобное открытие несовместимо с популярной сегодня теорией о том, что почти все видимое излучение, вырабатываемое сверхмассивными черными дырами, рождается внутри их «плевков».

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Как это возможно, астрофизики пока не могут сказать, но они склоняются в сторону того, что выбросы черной дыры действительно могут быть направлены в сторону Земли. В прошлом, как отмечает Иссаун, подобное совпадение казалось им крайне неправдоподобным, однако наблюдения и EHT, и GMVA вполне однозначно говорят в пользу этого сценария.

Ученые надеются, что окончательный ответ на эту загадку будет в ближайшее время, когда астрономы завершат обработку последней порции данных с EHT. Новые, более детальные снимки, очищенные от помех схожим образом, точно укажут на то, куда смотрит джет черной дыры и есть ли он у нее вообще, заключает астроном.