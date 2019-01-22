Жене премьер-министра Японии подарили улитку из Сколково

Во вторник супруга премьер-министра Японии посетила центр Сколково и детский технопарк «Кванториум» вместе с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. В одной из лаборатории представили проект инновационного питания для человечества из растения Вольфия, который содержит в себе много питательных элементов. Участники проекта подарили Абэ улитку, выращенную на Вольфие.

«Можно ли ее вывезти в Японию? Чем кормить?» — спросила супруга премьер-министра Японии.

Васильева ответила утвердительно. «Думаю, что да. Кормить скорлупой, огурцами», — сказала министр.

В другой лаборатории жене премьер-министра Японии предложили собрать модель японского стратовулкана Фудзияма, она согласилась и приклеила его верхнюю часть.

Детские технопарки «Кванториум» — это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике.

Сегодня свою активную работу ведут 89 детских технопарков «Кванториум» в 62 регионах нашей страны. В 2018 году более 50 тысяч детей получили возможность развиваться в детских технопарках «Кванториум» абсолютно бесплатно.

В Москве функционирует один детский технопарк «Кванториум» — в инновационном центре «Сколково».