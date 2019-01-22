Застывший Байкал превратился в большой «развлекательный комплекс» (видео)
Подводное плавание, коньки и горячий чай на льду.
Подводное плавание, коньки и горячий чай на льду.
Самое глубокое озеро в мире в зимний период продолжает привлекать тысячи туристов. Местные даже называют его большим ледяным аттракционом. И это неудивительно.
Кстати,
Еще одним зимним развлечением здесь является профессиональный дайвинг. Дело в том, что тонны воды застывают и образуют настоящий ледяной подводный город с тропами и пещерами.
Любоваться застывшим озером можно будет до середины марта. После этого лед начнет менять свою структуру, и находиться на поверхности Байкала будет уже небезопасно.
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