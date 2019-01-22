Российские и американские ученые определили возраст Аральского моря
Российские и американские ученые проследили историю Аральского моря.
Российские и американские ученые проследили историю Аральского моря.
Российские и американские ученые проследили историю Аральского моря. Как рассказывается в статье в Quarternary Science Review и в
Аральское море было бессточным соленым озером, расположенным на границе Казахстана и Узбекистана. В него впадали две крупные реки Амударья и Сырдарья. До 1950-х годов оно считалось четвертым по величине озером на планете. В 1930-х годах в Средней Азии началось строительство оросительных каналов, в которые отводилась вода из Амударьи и Сырдарьи.
В 1960-х годах уровень воды в Арале начал снижаться, пока оно не распалось на два изолированных озера — Северное и Южное моря. К 2014 году Южное море на 90 процентов высохло. Но в прошлом уровень воды в Аральском море периодически падал также значительно. В частности, за последние две тысячи лет озеро мелело дважды, причем на долгое время. Чтобы понять, что повлияло на обмеление озера, только деятельность человека или изменение природных условий, исследователи изучают историю Арала, особенно за последние две тысячи лет.
Российские и американские исследователи под руководством Сергея Кривоногова и Ярослава Кузьмина из Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН изучали отложения в районе бывшего острова
Ученые проанализировали размеры частиц в отложениях и их состав, собрали палеонтологические данные (в отложениях они нашли раковины моллюсков, остракод и фораминифер), и провели радиоуглеродный анализ органических останков.
По результатам анализа отложений и палеонтологических образцов, а также с помощью радиоуглеродной датировки авторы определили возраст озера. По всей видимости, оно было образовано 17,6 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового максимума.
Предположительно, основными источниками были воды с ледников
Екатерина Русакова