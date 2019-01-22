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16:05 (мск), источник: N + 1

Российские и американские ученые определили возраст Аральского моря

Российские и американские ученые проследили историю Аральского моря.

Источник: Сибирское отделение РАН

Российские и американские ученые проследили историю Аральского моря. Как рассказывается в статье в Quarternary Science Review и в пресс-релизе Сибирского отделения РАН, озеро образовалось примерно 17,6 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового максимума. Основными источниками воды, по-видимому, были воды с ледников Терскей-Алатау, Тянь-Шаня и Памира.

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Аральское море было бессточным соленым озером, расположенным на границе Казахстана и Узбекистана. В него впадали две крупные реки Амударья и Сырдарья. До 1950-х годов оно считалось четвертым по величине озером на планете. В 1930-х годах в Средней Азии началось строительство оросительных каналов, в которые отводилась вода из Амударьи и Сырдарьи.

В 1960-х годах уровень воды в Арале начал снижаться, пока оно не распалось на два изолированных озера — Северное и Южное моря. К 2014 году Южное море на 90 процентов высохло. Но в прошлом уровень воды в Аральском море периодически падал также значительно. В частности, за последние две тысячи лет озеро мелело дважды, причем на долгое время. Чтобы понять, что повлияло на обмеление озера, только деятельность человека или изменение природных условий, исследователи изучают историю Арала, особенно за последние две тысячи лет.

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Российские и американские исследователи под руководством Сергея Кривоногова и Ярослава Кузьмина из Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН изучали отложения в районе бывшего острова Барса-Кельмес. Полевые работы проводились в 2009 году, через два года после того, как озеро в этом месте пересохло. Ученые пробурили скважину глубиной 14,9 метров и отобрали на разных глубинах образцы озерных отложений.

Оказалось, что отложения на глубине до 10 метров относятся ко времени существования Арала.

Ученые проанализировали размеры частиц в отложениях и их состав, собрали палеонтологические данные (в отложениях они нашли раковины моллюсков, остракод и фораминифер), и провели радиоуглеродный анализ органических останков.

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По результатам анализа отложений и палеонтологических образцов, а также с помощью радиоуглеродной датировки авторы определили возраст озера. По всей видимости, оно было образовано 17,6 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового максимума.

Предположительно, основными источниками были воды с ледников Тянь-Шаня, Памира и Терскей-Алатау, которые начали таять во время очередного потепления. Их приносили в Арал Сырдарья и Амударья. Примерно через две тысячи лет после образования озера, в него стало попадать меньше речной воды и его соленость повысилась. Об этом свидетельствует возросшее количество раковин остракод Cyprideis torosa — ракообразных, которые выдерживают концентрацию солей в воде на 70 процентов выше, чем прочие остракоды. Пик солености озера приходится на период 14,5−14 тысяч лет назад, а за следующую тысячу лет воды Арала снова стали слабосолеными.

Екатерина Русакова

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