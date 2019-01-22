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16:08 (мск), источник: Газета.Ру

«Противная семейка»: Садальский посмеялся над дракой Богомолова и Виторгана

Актер Станислав Садальский в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о драке режиссера Константина Богомолова и актера Максима Виторгана.

Источник: РИА "Новости"

По словам Садальского, он терпеть не может семью Виторгана, женатого на телеведущей Ксении Собчак. Садальский утверждает, что из-за них он рассорился с актрисой Людмилой Максаковой.

«Мы вынужденно с ней расстались из-за Виторганов. И я ей говорю: “Какая же противная эта семейка”. Но я очень рад, что они разойдутся, если разойдутся, и если это не вброс», — сказал он.

Вместе с тем Садальский признался, что уважает Собчак, которой таблоиды приписывали роман с Богомоловым, и призвал ее не афишировать свои отношения.

«Когда человек публично говорит “люблю” — любовь улетучивается. Нельзя говорить публично, надо это держать в тайне. А когда они это так показывают — все ушло в свисток», — поделился размышлениями он.

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