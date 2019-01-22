«Противная семейка»: Садальский посмеялся над дракой Богомолова и Виторгана
Актер Станислав Садальский в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о драке режиссера Константина Богомолова и актера Максима Виторгана.
Актер Станислав Садальский в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о драке режиссера Константина Богомолова и актера Максима Виторгана.
По словам Садальского, он терпеть не может семью Виторгана, женатого на телеведущей Ксении Собчак. Садальский утверждает, что
«Мы вынужденно с ней расстались
Вместе с тем Садальский признался, что уважает Собчак, которой таблоиды приписывали роман с Богомоловым, и призвал ее не афишировать свои отношения.
«Когда человек публично говорит “люблю” — любовь улетучивается. Нельзя говорить публично, надо это держать в тайне. А когда они это так показывают — все ушло в свисток», — поделился размышлениями он.