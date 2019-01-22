Американская киноакадемия назвала номинантов на «Оскар»

Источник: Reuters

На награду в категории «Лучший фильм» номинированы:

«Черный клановец»

«Зеленая книга»

«Рома»

«Звезда родилась»

«Черная пантера»

«Фаворитка»

«Богемская рапсодия»

«Власть»

Лучшим режиссером может стать:

Альфонсо Куарон («Рома»)

Спайк Ли («Черный клановец»)

Адам Маккей («Власть»)

Павел Павликовский («Холодная война»)

Йоргос Лантимос («Фаворитка»)

В номинации «Лучший актер» представлены:

Кристиан Бейл («Власть»)

Брэдли Купер («Звезда родилась»)

Рами Малек («Богемская рапсодия»)

Уильям Дэфо («Ван Гог. На пороге вечности»)

Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)

В категорию «Лучшая актриса» в этом году попали:

Оливия Колман («Фаворитка»)

Гленн Клоуз («Жена»)

Леди Гага («Звезда родилась»)

Ялица Апарисио («Рома»)

Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)

За победу в номинации «Лучший актер второго плана» в этом году поборются:

Махершала Али («Зеленая книга»)

Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»)

Сэм Эллиот («Звезда родилась»)

Адам Драйвер («Черный кланвец»)

Сэм Рокуэлл («Власть»)

Лучшей актрисой второго плана может стать:

Эми Адамс («Власть»)

Эмма Стоун («Фаворитка»)

Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Марина Де Тавира («Рома»)

Регина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Лучшим фильмом на иностранном языке может стать:

«Холодная война»

«Рома»

«Магазинные воришки»

«Работа без авторства»

«Капернаум»

В категории «Лучший мультфильм» в этом году представлены:

«Человек-паук: через вселенные»

«Остров собак»

«Суперсемейка 2»

«Мирай из будущего»

«Ральф против интернета»