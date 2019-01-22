Американская киноакадемия назвала номинантов на «Оскар»

На награду в категории «Лучший фильм» номинированы:
- «Черный клановец»
- «Зеленая книга»
- «Рома»
- «Звезда родилась»
- «Черная пантера»
- «Фаворитка»
- «Богемская рапсодия»
- «Власть»
Лучшим режиссером может стать:
- Альфонсо Куарон («Рома»)
- Спайк Ли («Черный клановец»)
- Адам Маккей («Власть»)
- Павел Павликовский («Холодная война»)
- Йоргос Лантимос («Фаворитка»)
В номинации «Лучший актер» представлены:
- Кристиан Бейл («Власть»)
- Брэдли Купер («Звезда родилась»)
- Рами Малек («Богемская рапсодия»)
- Уильям Дэфо («Ван Гог. На пороге вечности»)
- Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)
В категорию «Лучшая актриса» в этом году попали:
- Оливия Колман («Фаворитка»)
- Гленн Клоуз («Жена»)
- Леди Гага («Звезда родилась»)
- Ялица Апарисио («Рома»)
- Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)
За победу в номинации «Лучший актер второго плана» в этом году поборются:
- Махершала Али («Зеленая книга»)
- Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»)
- Сэм Эллиот («Звезда родилась»)
- Адам Драйвер («Черный кланвец»)
- Сэм Рокуэлл («Власть»)
Лучшей актрисой второго плана может стать:
- Эми Адамс («Власть»)
- Эмма Стоун («Фаворитка»)
- Рэйчел Вайс («Фаворитка»)
- Марина Де Тавира («Рома»)
- Регина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
Лучшим фильмом на иностранном языке может стать:
- «Холодная война»
- «Рома»
- «Магазинные воришки»
- «Работа без авторства»
- «Капернаум»
В категории «Лучший мультфильм» в этом году представлены:
- «Человек-паук: через вселенные»
- «Остров собак»
- «Суперсемейка 2»
- «Мирай из будущего»
- «Ральф против интернета»
Остальных номинантов можно посмотреть на сайте премии. В этом году церемония отказалась от ведущего «Оскара» после скандала с актером Кевином Хартом.
В Лос-Анджелесе назовут претендентов на Оскар
14:42 (мск)© Ньюстюб Во время загрузки произошла ошибка.