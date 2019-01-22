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16:52 (мск), источник: RTVi

Американская киноакадемия назвала номинантов на «Оскар»

Американская киноакадемия назвала номинантов на «Оскар-2019», вручение которого состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе. Список опубликован на сайте премии.

Источник: Reuters

На награду в категории «Лучший фильм» номинированы:

  • «Черный клановец»
  • «Зеленая книга»
  • «Рома»
  • «Звезда родилась»
  • «Черная пантера»
  • «Фаворитка»
  • «Богемская рапсодия»
  • «Власть»

Лучшим режиссером может стать:

  • Альфонсо Куарон («Рома»)
  • Спайк Ли («Черный клановец»)
  • Адам Маккей («Власть»)
  • Павел Павликовский («Холодная война»)
  • Йоргос Лантимос («Фаворитка»)

В номинации «Лучший актер» представлены:

  • Кристиан Бейл («Власть»)
  • Брэдли Купер («Звезда родилась»)
  • Рами Малек («Богемская рапсодия»)
  • Уильям Дэфо («Ван Гог. На пороге вечности»)
  • Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)

В категорию «Лучшая актриса» в этом году попали:

  • Оливия Колман («Фаворитка»)
  • Гленн Клоуз («Жена»)
  • Леди Гага («Звезда родилась»)
  • Ялица Апарисио («Рома»)
  • Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)

За победу в номинации «Лучший актер второго плана» в этом году поборются:

  • Махершала Али («Зеленая книга»)
  • Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»)
  • Сэм Эллиот («Звезда родилась»)
  • Адам Драйвер («Черный кланвец»)
  • Сэм Рокуэлл («Власть»)

Лучшей актрисой второго плана может стать:

  • Эми Адамс («Власть»)
  • Эмма Стоун («Фаворитка»)
  • Рэйчел Вайс («Фаворитка»)
  • Марина Де Тавира («Рома»)
  • Регина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Лучшим фильмом на иностранном языке может стать:

  • «Холодная война»
  • «Рома»
  • «Магазинные воришки»
  • «Работа без авторства»
  • «Капернаум»

В категории «Лучший мультфильм» в этом году представлены:

  • «Человек-паук: через вселенные»
  • «Остров собак»
  • «Суперсемейка 2»
  • «Мирай из будущего»
  • «Ральф против интернета»

Остальных номинантов можно посмотреть на сайте премии. В этом году церемония отказалась от ведущего «Оскара» после скандала с актером Кевином Хартом.

В Лос-Анджелесе назовут претендентов на Оскар
Во время загрузки произошла ошибка.
14:42 (мск)© Ньюстюб
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