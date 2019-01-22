Шотландский фермер признался в подделке «древнего» сооружения

В 1990-х годах археологи открыли древнюю каменную постройку в виде круга в шотландском округе Абердиншир. Ученые определили, что каменному кругу от 3-х с половиной до 4-х с половиной тысяч лет. Совет исторического наследия Шотландии и Абердиншира подлинность сооружения подтвердил, и в это место потянулись туристы. Но много лет спустя, в 2019 году, открылась страшная правда.

Дело в том, что круг из камней выложили не древние люди, а местный фермер, которому и принадлежало поле с «находкой».

Почему мужчина решился раскрыть свою ложь именно сейчас — неизвестно, но научное сообщество уже отреагировало на такое заявление.

Археологи признались, что возраст таких построек определить очень непросто, а фермер действительно постарался на славу.

They're justified, but not ancient >>> 'Ancient' Scottish stone circle was built in 1990s https://t.co/wdZsjxlJCt pic.twitter.com/oGES1B1y53 — Alex Needham (@alexneedham74) January 21, 2019

Несмотря на такое разоблачение, местные власти надеются, что поток туристов в это место не прекратится, а, наоборот, увеличится.