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17:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Шотландский фермер признался в подделке «древнего» сооружения

Археологи лишь развели руками.

В 1990-х годах археологи открыли древнюю каменную постройку в виде круга в шотландском округе Абердиншир. Ученые определили, что каменному кругу от 3-х с половиной до 4-х с половиной тысяч лет. Совет исторического наследия Шотландии и Абердиншира подлинность сооружения подтвердил, и в это место потянулись туристы. Но много лет спустя, в 2019 году, открылась страшная правда.

Дело в том, что круг из камней выложили не древние люди, а местный фермер, которому и принадлежало поле с «находкой».

Почему мужчина решился раскрыть свою ложь именно сейчас — неизвестно, но научное сообщество уже отреагировало на такое заявление.

Археологи признались, что возраст таких построек определить очень непросто, а фермер действительно постарался на славу.

Несмотря на такое разоблачение, местные власти надеются, что поток туристов в это место не прекратится, а, наоборот, увеличится.

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