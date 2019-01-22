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18:08 (мск), источник: РИА Новости

Власти Чечни будут отстаивать интересы населения в газовом споре

ГРОЗНЫЙ, 22 янв — РИА Новости. Власти Чечни будут следить за развитием событий в споре о списании долгов за газ и намерены отстаивать интересы населения, заявил РИА Новости министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Источник: РИА Новости

Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. «Газпром межрегионгаз Грозный» в понедельник подал апелляционную жалобу на это решение. Во вторник Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы «Газпром межрегионгаз Грозный» против списания долгов населения за газ, назначив в региональном ведомстве служебную проверку «в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением».

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«Пусть каждая из сторон доказывает свою позицию. Мы не корректируем работу прокуратуры. Прокуратура Чеченской республики — часть Генпрокуратуры России. Будем следить за развитием событий, действовать в рамках закона. Это решение принято в интересах наименее защищенных слоев населения, а мы помним о том, как глава государства Владимир Путин подчеркивал, что прокуратура в первую очередь призвана защищать интересы именно этой категории людей. Будем делать благородное дело, отстаивать интересы населения», — подчеркнул Умаров.

«Мы подтверждаем свою позицию, считаем решение суда справедливым. Это долг, образовавшийся за период военных действий, с 2007 по 2015 год население республики исправно платило за газ», — напомнил министр.

Во вторник Умаров в связи с полемикой вокруг списания долга за газ указал, что в республике шли боевые действия, во время которых не было тепла и жители не пользовались газом.

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