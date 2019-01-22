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19:25 (мск), источник: Популярная механика

В антарктическом озере под толщей льда найдены уникальные следы жизни

Американские исследователи обнаружили под километровым слоем антарктического льда, покрывающего озеро Мерсер, следы самых разных живых существ.

10 декабря 2018 года экспедиция проекта SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access) посетила Антарктиду с целью исследовать удивительное подледное озеро Мерсер. Как сообщает Nature, несколько тысяч лет оно находилось в изоляции и, согласно некоторым свидетельствам, могло служить средой для обитания уникальной фауны.

Всего в Антарктиде известно порядка 400 подледных озер. До сих пор были исследованы лишь три из них, и Мерсер стало четвертым местом, куда добрались люди.

Впервые, к слову, такое озеро посетили российские ученые — они собирали материал на озере Восток, но, к сожалению, тогда им не удалось получить полезных знаний об антарктических формах жизни.

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Нынешняя ходка для американских ученых была намного удачнее. Для получения проб им пришлось пробурить в толще льда скважину почти километровой глубины, после чего опустить туда прибор, измеряющий температуру. Затем его извлекли наружу и соскребли приставшую грязь, а затем исследовали ее под микроскопом.

В результате специалисты обнаружили следы самых разнообразных существ: диатомовых водорослей, членистоногих и даже необычных микроскопических животных, которые напоминают тихоходок. Помимо этого, ученые нашли фрагменты растительный тканей и чего-то отдаленно напоминающего грибы — под микроскопом они выглядели как небольшие «червячки».

Пока что точно неизвестно, как именно жизнь просочилась в изолированные толстым льдом воды антарктического озера. Прояснить картину помогут дальнейшие анализы — радиоуглеродное датирование подскажет точный возраст организмов, а анализ ДНК разрешит споры о биологическом происхождении. Кроме того, химический анализ проб позволит выяснить, где именно обитали животные — во мраке или все же в экосистеме, освещенной солнцем.

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