В антарктическом озере под толщей льда найдены уникальные следы жизни

10 декабря 2018 года экспедиция проекта SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access) посетила Антарктиду с целью исследовать удивительное подледное озеро Мерсер. Как сообщает Nature, несколько тысяч лет оно находилось в изоляции и, согласно некоторым свидетельствам, могло служить средой для обитания уникальной фауны.

Всего в Антарктиде известно порядка 400 подледных озер. До сих пор были исследованы лишь три из них, и Мерсер стало четвертым местом, куда добрались люди.

Впервые, к слову, такое озеро посетили российские ученые — они собирали материал на озере Восток, но, к сожалению, тогда им не удалось получить полезных знаний об антарктических формах жизни.

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Нынешняя ходка для американских ученых была намного удачнее. Для получения проб им пришлось пробурить в толще льда скважину почти километровой глубины, после чего опустить туда прибор, измеряющий температуру. Затем его извлекли наружу и соскребли приставшую грязь, а затем исследовали ее под микроскопом.

В результате специалисты обнаружили следы самых разнообразных существ: диатомовых водорослей, членистоногих и даже необычных микроскопических животных, которые напоминают тихоходок. Помимо этого, ученые нашли фрагменты растительный тканей и чего-то отдаленно напоминающего грибы — под микроскопом они выглядели как небольшие «червячки».

Пока что точно неизвестно, как именно жизнь просочилась в изолированные толстым льдом воды антарктического озера. Прояснить картину помогут дальнейшие анализы — радиоуглеродное датирование подскажет точный возраст организмов, а анализ ДНК разрешит споры о биологическом происхождении. Кроме того, химический анализ проб позволит выяснить, где именно обитали животные — во мраке или все же в экосистеме, освещенной солнцем.