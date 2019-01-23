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11:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Сможете ли вы ответить на вопросы, которые «не взял» Максим Поташев?

​Известному игроку, магистру интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Максиму Поташеву исполнилось 50 лет.

Источник: РИА "Новости"

Игрок вторым — после Александра Друзя — получил титул Магистра игры «Что? Где? Когда?». Также Поташев является четырёхкратным обладателем приза «Хрустальная сова» (первую из них он выиграл зимой 1997 года, две «Хрустальные совы» получил в 2000 году на Юбилейных играх, а четвертую — осенью 2016 года) и рекордсменом клуба по победам в секторе «Суперблиц». АиФ.ru отсмотрел игры с участием магистра и выбрал вопросы, на которые он не смог ответить правильно. Предлагаем вам заочно посостязаться с Поташевым. Возьмете вопросы, которые ему оказались не под силу?

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