Сможете ли вы ответить на вопросы, которые «не взял» Максим Поташев?

Игрок вторым — после Александра Друзя — получил титул Магистра игры «Что? Где? Когда?». Также Поташев является четырёхкратным обладателем приза «Хрустальная сова» (первую из них он выиграл зимой 1997 года, две «Хрустальные совы» получил в 2000 году на Юбилейных играх, а четвертую — осенью 2016 года) и рекордсменом клуба по победам в секторе «Суперблиц». АиФ.ru отсмотрел игры с участием магистра и выбрал вопросы, на которые он не смог ответить правильно. Предлагаем вам заочно посостязаться с Поташевым. Возьмете вопросы, которые ему оказались не под силу?