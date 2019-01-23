«Альпинистка в бикини» разбилась в горах Тайваня

Как передают местные СМИ, 36-летняя Гиги Ву сумела связаться со спасателями, однако плохая погода помешала им вовремя добраться до места происшествия. По всей видимости, женщина умерла от переохлаждения.

Ву в одиночку отправилась в многодневный поход в Национальном парке Юйшань, в котором находятся самые высокие горы Тайваня, достигающие почти 4000 метров.

Она получила известность в тайваньских соцсетях благодаря своим фотографиям в бикини на вершинах гор.

В интервью изданию Focus Taiwan в 2018 году она говорила, что впервые идея опубликовать фотографию в бикини пришла ей в голову после проигрыша пари.

При этом она была опытной путешественницей и, по всей видимости, использовала в своих экспедициях необходимое оборудование и не пренебрегала техникой безопасности.

Любое горное восхождение — не самое безопасное дело. 24 декабря прошлого года Ву выложила фотографию своих ног в синяках и сообщила, что сорвалась с тропы, но ей повезло, и она не сорвалась со склона.

Как сообщает портал Taiwan News, спасатели трижды пытались добраться до Ву на вертолете, и каждый раз их останавливала отвратительная погода. В итоге спасателями пришлось добираться до нее пешком.

Ее тело было обнаружено в понедельник. Предыдущая ночь была холодной, температура опускалась до нуля.

Последний пост Ву в «Фейсбуке» датирован 18 января. Это снимок с горной вершины над облаками. С тех пор комментарии оставили более тысячи человек. Многие следили за ходом спасательной операции, когда о смерти Ву еще не было известно.

Когда стало понятно, что спасти Гиги Ву не удалось, последовали соболезнования.

Многие благодарили ее и за прекрасные снимки, и за то, что она служила примером и вдохновением для других путешественников.