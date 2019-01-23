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10:00 (мск), источник: РИА Новости

На страже Арктики. Ученые рассказали о судьбе Великой Сибирской полыньи

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Великая Сибирская полынья стала шире и устойчивее, сообщают специалисты. С одной стороны, это способствует развитию зимнего судоходства по Северному морскому пути, а с другой — свидетельствует о потеплении полярного региона.

Источник: РИА Новости

РИА Новости вместе с экспертами рассказывает о климатических изменениях в российских арктических морях и как это влияет на экологию.

Колыбель для морского льда

С наступлением холодов у арктических берегов образуются неподвижные льды. Их называют припайными. Они растут на север, сковывая моря, пока не соединяются с дрейфующими льдами Северного Ледовитого океана.

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Несмотря на минусовые температуры, посреди белой пустыни в течение долгой полярной зимы за припаем возникают и исчезают огромные пространства чистой воды — полыньи, цепочкой протягиваясь вдоль арктического берега моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Это и есть Великая Сибирская полынья.

«Полыньи появляются при определенной погоде — когда ветер дует от берега», — рассказывает РИА Новости Александр Юлин, руководитель отдела в лаборатории ледового режима и долгосрочных прогнозов СЛО в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (Санкт-Петербург).

Полынья быстро заполняется ледяной крошкой — шугой, а затем молодым льдом. Ветер гонит его в океан, лед дрейфует через приполюсный район к побережью Гренландии и через пролив Фрама выходит в Северную Атлантику.

В последние 10−15 лет в связи с изменением климата мы отмечаем тенденцию к увеличению продолжительности существования всех полыней, в том числе Великой Сибирской в море Лаптевых. Они значительно увеличились по ширине — достигают сотен километров, их теперь чаще наблюдают.
Александр Юлин

В то же время, по данным ученых из ААНИИ, в море Лаптевых зимняя температура повышается. Если лет сорок назад морозы достигали 35−40 градусов, сейчас обычно минус 15−20. Морской лед становится тоньше.

«Это позволяет всерьез рассматривать возможность зимнего судоходства по Великой Сибирской полынье. А необходимость в этом есть — в связи с развитием ямальского углеводородного комплекса. За пять лет там возвели огромный современный порт Сабетта. Флот обновляется, построено порядка десяти мощных газовозов высокого ледового класса — Arc7, способных самостоятельно плавать с июня по декабрь», — объясняет исследователь.

Снимок из космоса части Арктики. В левой части снимка — Великая Сибирская полынья | Источник: NASA

Пока сырье везут из Сабетты на запад, через Карское море, в Европу. В планах — развивать и восточную ветвь Северного морского пути, чтобы круглый год проводить суда к Берингову проливу и дальше в Японию, Китай. Море Лаптевых и Восточно-Сибирское море считаются наиболее сложными для судоходства.

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«По данным полярных станций, на Новосибирских островах толщина льда достигает 180−200 сантиметров даже сейчас, в теплый климатический период. В дрейфующих льдах толщина несколько меньше, чем в припаях, — 140−160 сантиметров. Но и это очень много для транспортных судов», — уточняет Юлин.

Один из вариантов — идти по полыньям. Но если ветровая обстановка меняется, полынья может закрыться и сжать судно, как это произошло с пароходом «Челюскин» в 1933 году в Чукотском море. Последний инцидент такого рода — в 1983 году в проливе Лонга с сухогрузом «Нина Сагайдак». К счастью, человеческих жертв тогда удалось избежать.

Чтобы избежать трагедий в Арктике, ледовую обстановку нужно постоянно отслеживать, чем и занимаются в ААНИИ.

Экологический оазис под угрозой?

«Полыньи играют большую роль в окончании зимы в Арктике. Благодаря хорошим метеорологическим условиям в конце мая — начале июня они расширяются, вода накапливает солнечную энергию. Полыньи запускают процесс таяния и разрушения льда и притягивают к себе всю арктическую живность. В открытой воде больше планктона, рыбы, туда устремляются нерпы, тюлени, птицы, белые медведи», — говорит Александр Юлин.

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Но у расширения Великой Сибирской полыньи, усиленного разрушения ледового покрова есть и негативные последствия для обитателей Арктики. Наиболее яркий пример — сокращение популяции белых медведей.

Эти животные водятся на Новой Земле, Новосибирских островах, острове Врангеля, который называют их родильным домом. Медведи кормятся на дрейфующих льдах, но льды отступили к северу, и животные не могут до них доплыть. Ученые не раз наблюдали на арктических островах отощавших, голодающих особей — на грани гибели.

От морского льда сильно зависит и количество рыбы в море Лаптевых, и так не самом богатом на живность. В основном там встречается полярная тресочка — сайка.

Весь ее жизненный цикл проходит под нижней кромкой морского льда, где есть корм — зоопланктон.
Василий Поважный
руководитель российско-германской лаборатории полярных и морских исследований им. О. Ю. Шмидта ААНИИ

Зоопланктон, в свою очередь, питается фитопланктоном — одноклеточными диатомовыми водорослями, которые засевают молодой морской лед, образующийся в Великой Сибирской полынье.

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«Вся жизнь там привязана к кромке льда, вся уникальная экосистема», — подчеркивает исследователь.

Морские биологи тоже наблюдают тревожные изменения в море Лаптевых: аномально много открытой воды, более тонкий, рано исчезающий лед. Как это отразится на морских обитателях в долгосрочной перспективе, ученые сказать пока не могут — недостаточно данных.

«Великая Сибирская полынья — это все еще белое пятно для нас», — признается Василий Поважный. Он с коллегами располагает результатами наблюдений на притопленных буйковых станциях в 2013—2014 годах. Обрабатываются данные из экспедиции «Арктика-2018», состоявшейся в августе-сентябре на судне «Академик Трешников».

Инерция климата

Несмотря на тревожные изменения в Арктике, ученые не видят оснований опасаться за Великую Сибирскую полынью.

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«Регулярные наблюдения мы ведем с конца 1930-х, но путешественники всегда о ней упоминали. Великая Сибирская полынья была во все климатические периоды и не исчезнет, пока сохраняется механизм ее образования», — отмечает Александр Юлин.

И добавляет, что над Сибирью зимой действует мощный антициклон, при котором ветра над морем Лаптевых начинают дуть с юга на север, что способствует образованию за припаем полыней.

«Повторяемость этих процессов велика — зимой 75 процентов времени мы наблюдаем полынью. Это примерно четыре с половиной месяца в году. Пока на планете действуют основные центры атмосферы, циклонические и антициклонические схемы, механизмы для формирования полыней никуда не денутся», — заключает ученый.

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