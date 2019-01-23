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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Все еще без чартеров. Как дешевле и быстрее попасть на курорты Египта

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Светлана Баева. «В десять часов утра вылет из Москвы, а только около полуночи — заселение в отель в Шарм-эш-Шейхе», — рассказывают россияне о турах в Египет через израильский аэропорт Овда. Сейчас туроператоры предлагают добираться из Антальи на регулярных рейсах турецкого авиаперевозчика. По-прежнему актуальны перелеты со стыковками.

Источник: РИА Новости

О том, как россияне попадают на курорты Красного моря и восстанавливается ли турпоток, — в материале РИА Новости.

Интерес есть

«Интерес к отдыху в Египте есть, но говорить о реальном восстановлении турпотока можно будет лишь после того, как разрешат прямые перелеты до курортов Шарм-эш-Шейха, Хургады, Марса-Алама», — утверждает генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

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Стартовавшая в декабре чартерная программа в аэропорт Овда, откуда туристы могли отправиться как на курорты Израиля, так и Египта, завершилась. Комментируя результаты, эксперт сообщила, что спрос на египетские курорты и израильский Эйлат был примерно одинаковый.

Теперь у россиян появилась еще одна возможность попасть на курорты Красного моря: лететь чартером до Антальи, а оттуда на регулярном рейсе турецкой авиакомпании — до Шарм-эш-Шейха.

Стоимость таких программ — от 45 тысяч рублей на двоих (недельный тур в отель «три звезды» по системе «все включено»).

Беготня с бумажками и паспортом

Это, вероятно, удобнее, чем через Овду. «Паспортный контроль в Израиле занимает больше времени, чем в Москве, ожидание заполнения автобусов — еще полтора часа, — пишет туристка на сайте отзывов. — До границы Израиля и Египта ехать примерно час. Прохождение границ — это бесконечная беготня с бумажками, раскрытым паспортом и вещами “в зубах”. После этого опять два часа заполнялись автобусы. Переезд до Шарм-эш-Шейха — более четырех часов. В итоге в свой отель я попала в 23 часа».

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Еще один турист рассказал, что от приземления в Овде до заселения в отель прошло — со всеми формальностями и ожиданиями — десять часов. К этому надо прибавить пятичасовой перелет из России.

Лететь из Москвы в Анталью примерно три с половиной часа, из Санкт-Петербурга чуть дольше. Из Антальи до Шарм-эш-Шейха — чуть больше полутора часов, стыковка в аэропорту — еще два.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина напоминала, что после запрета полетов в Египет в 2015 году туроператоры пытались делать программы на базе рейсов в Израиль, но были остановлены Ростуризмом. Тогда ведомство заявило о недопустимости продажи туров в Египет через третьи страны. Теперь ситуация изменилась: взят общий курс на восстановление туризма.

Доля пакетных туров

С апреля прошлого года турфирмы предлагают путевки в Египет с перелетом до Каира, а дальше — трансфер до отелей.

Туры на египетские курорты с прибытием в Каир и трансфером до мест отдыха дороже, чем предложения с чартерными рейсами до израильского аэропорта Овда, но менее напряженные из-за отсутствия пограничных пунктов во время переезда.
Александр Синигибский
председатель совета директоров Tez Tour

Но такие туры не пользуются массовым спросом из-за длительных трансферов и более дорогой, нежели чартерные рейсы, регулярной перевозки. «Доля пакетных туров по египетскому направлению с перелетом до Каира — лишь 0,21%. Средний чек на такие туры — 83 тысячи рублей», — говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

По его словам, Египет традиционно был востребован в зимний сезон. Однако из-за отсутствия чартеров цены пока остаются достаточно высокими.

На курорт — через Стамбул

Тем не менее благодаря тому, что сейчас на Красном море высокий сезон, а альтернатив зимнему отдыху в Египте не так уж много, спрос растет. Об этом, например, свидетельствуют данные сервисов онлайн-бронирования.

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«По нашим наблюдениям, количество бронирований на даты с 1 октября по 21 января выросло на 54%, — информирует Феликс Шпильман, CEO Ostrovok.ru. — Самые популярные направления — Хургада, Шарм-эш-Шейх и Каир». Причем в Хургаду число бронирований увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Шарм-эш-Шейх — на 106%, в Каир — на 33%, уточнил он.

«Мы не увидели роста продаж авиабилетов для самостоятельных поездок, сохранился уровень 2017 года, — сообщает Алексей Белоусов, PR-директор сервиса путешествий OneTwoTrip. — Но вместе с тем в ушедшем году туроператоры запустили программы через третьи страны, и этими турами могли воспользоваться те путешественники, которые хотели в Египет, но не решались ехать самостоятельно».

По его данным, самым популярным способом добраться до Шарм-эш-Шейха и Хургады у самостоятельных туристов остаются рейсы национального перевозчика Турции с пересадкой в Стамбуле.

Шанс на майские праздники

Туристов, направляющихся в Египет, в первую очередь привлекает Красное море — богатый подводный мир, возможность заняться дайвингом. На это в ходе опроса одного из сервисов бронирования указал 41% пользователей.

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Второй по популярности ответ — историческое наследие Египта (26%), третье место разделили такие факторы, как проживание в отелях по системе all inclusive и низкая стоимость отдыха (по десять процентов). Многие признавались, что не собираются ехать на море зимой, но готовы передумать, если предложат доступные туры в Египет.

Российские авиационные эксперты не ожидают старта чартерных программ раньше середины — конца марта. То есть у россиян сохраняется шанс отправиться на курорты Египта на чартерах, например, на майские праздники.

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