Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников из-за нехватки денег на еду

По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием:
Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей — ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком.
Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.
Омбудсмен подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На сегодняшний день «шефство» взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.
По оценке Кислицына, данная проблема актуальна и для других сельских школ региона, для ее решения необходимо внимание государства, в том числе депутатов облсовета.