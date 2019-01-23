В США Ниагарский водопад замерз из-за холодов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сильные морозы на
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сильные морозы на
По данным телеканала, причиной замерзания мог стать снежный шторм, который обрушился на этот регион. Отмечается, что во вторник, 22 января, температура там опускалась до минус 20 градусов по Цельсию.
«Холодный ветер сохранится в регионе еще в течение двух недель», — сообщил телеканалу метеоролог Майкл Гай.
Туристы, которые приехали посмотреть на водопад, делают фотографии воды, покрытой коркой льда, и отмечают, что сейчас пейзаж напоминает дворец Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».