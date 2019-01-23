В США Ниагарский водопад замерз из-за холодов

Как пережить морозы. Советы экспертов

Кто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть.