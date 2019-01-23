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8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
12:17 (мск), источник: РИА Новости

В США Ниагарский водопад замерз из-за холодов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сильные морозы на северо-востоке США привели к частичному замерзанию самого мощного в Северной Америке Ниагарского водопада, сообщает телеканал CNN.

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По данным телеканала, причиной замерзания мог стать снежный шторм, который обрушился на этот регион. Отмечается, что во вторник, 22 января, температура там опускалась до минус 20 градусов по Цельсию.

«Холодный ветер сохранится в регионе еще в течение двух недель», — сообщил телеканалу метеоролог Майкл Гай.

Туристы, которые приехали посмотреть на водопад, делают фотографии воды, покрытой коркой льда, и отмечают, что сейчас пейзаж напоминает дворец Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».

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