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13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев назвал расследование оппозиционера Алексея Навального о еще одной его вилле в Италии «собачьим анекдотом». Он заявил The Insider, что не является государственным служащим и не нарушал законов, приобретая недвижимость в Италии.

Источник: РИА "Новости"

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу “Россия”», — сказал журналист.

Он заверил, что никогда не отзывался негативно о Европе и европейской культуре. «Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа — это плохо», — предложил ведущий.

Соловьев также заявил, что у него гораздо больше машин, чем указывает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Штрафы, зарегистрированные на эти автомобили, получены по вине водителей, которые ими управляют. Соловьев пообещал с ними разобраться. Сам ведущий ездит на машине марки Mercedes, а не Maybach.

По данным ФБК, стоимость виллы Соловьева на берегу озера Комо составляла более одного миллиона евро. О первой вилле Соловьева на том же озере Навальный рассказал в 2017 году. Телеведущий тогда заявил, что никогда не скрывал, что богат, хоть и не «бахвалился». Он говорил, что приобрел недвижимость на озере Комо, потому что она стоила дешевле, чем в подмосковной Рублевке.

Соловьев также объяснял, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом. «Патриотизм — это не подписка о невыезде», — пояснял ведущий.

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