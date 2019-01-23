Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии

Источник: РИА "Новости"

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу “Россия”», — сказал журналист.

Он заверил, что никогда не отзывался негативно о Европе и европейской культуре. «Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа — это плохо», — предложил ведущий.

Соловьев также заявил, что у него гораздо больше машин, чем указывает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Штрафы, зарегистрированные на эти автомобили, получены по вине водителей, которые ими управляют. Соловьев пообещал с ними разобраться. Сам ведущий ездит на машине марки Mercedes, а не Maybach.

По данным ФБК, стоимость виллы Соловьева на берегу озера Комо составляла более одного миллиона евро. О первой вилле Соловьева на том же озере Навальный рассказал в 2017 году. Телеведущий тогда заявил, что никогда не скрывал, что богат, хоть и не «бахвалился». Он говорил, что приобрел недвижимость на озере Комо, потому что она стоила дешевле, чем в подмосковной Рублевке.