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12:33 (мск), источник: RTVi

РАН объяснила ошибкой сообщение о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора

Президиум Российской академии наук заявил, что информация о том, что патриарху Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присудили звание почетных профессоров, появилась по ошибке. Сообщение об этом 22 января опубликовали на сайте РАН.

Члены Академии наук извинились перед патриархом и главой Совфеда, а также выразили надежду на «плодотворное сотрудничество» с ними.

В сообщении РАН также сказано, что в законы, которые позволяют академикам присваивать почетные звания выдающимся деятелям культуры и науки, могут внести изменения.

О том, что патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными профессорами РАН, стало известно 18 января. В пресс-службе академии пояснили, что глава РПЦ — большой популяризатор науки, он участвовал в съемках научно-популярной телепередачи «Очевидное — невероятное».

Тогда также сообщалось, что торжественная церемония присвоения звания пройдет 22 января на штаб-квартире академии Воробьевых горах. Представлять патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко должен был вице-президент РАН Юрий Балега.

Патриарху Кириллу присваивали звания почетного профессора и почетного доктора множество российских и зарубежных вузов. Среди них Академия ПВО, петербургский Политех, Академия госслужбы, МИФИ, Академия РВСН и МГУ.

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