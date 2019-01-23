РАН объяснила ошибкой сообщение о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора

Члены Академии наук извинились перед патриархом и главой Совфеда, а также выразили надежду на «плодотворное сотрудничество» с ними.

В сообщении РАН также сказано, что в законы, которые позволяют академикам присваивать почетные звания выдающимся деятелям культуры и науки, могут внести изменения.

О том, что патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными профессорами РАН, стало известно 18 января. В пресс-службе академии пояснили, что глава РПЦ — большой популяризатор науки, он участвовал в съемках научно-популярной телепередачи «Очевидное — невероятное».

Тогда также сообщалось, что торжественная церемония присвоения звания пройдет 22 января на штаб-квартире академии Воробьевых горах. Представлять патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко должен был вице-президент РАН Юрий Балега.