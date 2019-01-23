Малярийные комары на Занзибаре адаптировались к травле

Источник: AP 2019

Занзибар — автономная область Танзании, два острова в Индийском океане в 30 кимлометрах от африканского побережья. Как и в большинстве стран Африки южнее Сахары, на которые приходится около 80% случаев заболевания малярией, в Занзибаре проблема этой болезни стоит остро. С 2003 года в стране идет кампания по борьбе с малярией. Мер борьбы не так уж много — распыление инсектицидов остаточного действия в помещениях, раздача москитных сеток, обработанных инсектицидами, лечение уже заболевших малярией с помощью артемизинина (изобретение этого препарата было отмечено Нобелевской премией в 2015 году), и диагностика населения с помощью анализов на антитела к малярийному плазмодию и полимеразной цепной реакции.

Ученые из Каролинского института в Швеции следят за ходом противомалярийной кампании в двух районах Занзибара, где суммарно живет 100 000 человек, с 2003 года. Каждый год они берут анализы в нескольких сотнях домохозяйств, следят за тем, как применяют меры борьбы с болезнью и считают укусы малярийных комаров.

На первый взгляд положение дел выглядит очень хорошо — за годы активной борьбы с использованием сеток удалось драматически снизить количество комариных укусов, полученных одним жителем Занзибара — в 2003 году его кусали 12,44 раза за ночь, а в 2015 году — уже 0,26 раза.

Благодаря этому удалось снизить заболеваемость в 10 раз, до 2,8 случаев на 1000 человек в год. Распространенность упала на 96% и сейчас малярией болеет только 1,8% населения изученных районов. Сетки и артемизинин уменьшили детскую смертность на 72%.

Ученые отмечают, что успехи не связаны с изменениями в социально-экономической сфере, потому что на Занзибаре за прошедшие годы их почти не произошло. Ученые хвалят местное правительство, которое активно борется с малярийным плазмодием и комарами.

Но есть и плохие новости — после резкого улучшения ситуации в 2003 — 2015 годах в борьбе с малярией наметился застой. С 2015 года положение дел не меняется, количество больных не уменьшается, как и темпы распространения.

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Исследователи перечисляют возможные причины временного застоя, например такие: после применения ПЦР для диагностики выяснилось, что плазмодии часто живут в носителях никак себя не проявляя, и болезнь протекает бессимптомно. Тем не менее, такие больные продолжают оставаться источником болезни, которую разносят кусающие их комары. Другая причина связана с миграцией — люди постоянно перемещаются с островов на континент и обратно, привозя малярийных паразитов с собой на Занзибар. Еще одно объяснение — комары изменили свое поведение из-за обилия москитных сеток, и стали активнее нападать на людей на улице, когда те не спят под паланкином, обработанным спасительными инсектицидами — сейчас они атакуют людей на улице в 5 раз чаще, чем дома. Кроме того, комары стали устойчивее к инсектицидам, которые используют сейчас, пиретроидам. И наконец, последняя причина — чем меньше люди болеют малярией, тем слабее иммунитет к ней.

Чтобы побороть малярию окончательно, ученые предлагают усилить меры — улучшить диагностику, перейти от противокомариной защиты к нападению с использованием ловушек, находить очаги болезни и обрабатывать их другими, более дорогими инсектицидами, к которым привыкания еще нет. Кроме того, нужно что-то делать с населением, которое едет с материка и распространяет малярию — например, повально проверять всех прибывающих на наличие в крови малярийных плазмодиев. Насколько реально проводить такие мероприятия, предстоит еще выяснить.