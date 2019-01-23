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12:43 (мск), источник: Индикатор

Печати и торговые пломбы времен Византии нашли при раскопках в Новгороде

Большую коллекцию древнерусских и византийских печатей и торговых пломб обнаружили специалисты Института археологии РАН во время раскопок в рамках историко-культурной экспертизы перед строительством частного дома в Новгороде. Раскопки велись в той части района, где ранее никогда не проводились археологические исследования, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Источник: Пресс-служба Института археологии РАН

«На раскопе найдена 21 печать и 6 заготовок — это очень много для такого небольшого раскопа. Важно, что нашли заготовки, потому что их находят только там, где ставят печати. Следовательно, в этом месте жили люди, которые имели право удостоверять какие-то распоряжения высшей власти — церковной или светской», — говорит Петр Гайдуков, заместитель директора ИА РАН.

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Летом 2018 года ученые Института археологии РАН начали раскопки на участке на улице Знаменская — это та часть Торговой стороны, где раньше никогда не проводились археологические исследования. В небольшом по размеру раскопе (около 140 квадратных метров) археологи нашли участок Павловой улицы древнего Новгорода, остатки четырех средневековых усадеб XI—XIV веков и обнаружили большое количество других артефактов. В течение полугода ученые исследовали находки. Результаты полевых исследований, в том числе находок, представлены на XXXIII конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология».

Раскопки на Знаменской улице проводились перед строительством частного дома, на месте уже снесенного деревянного здания послевоенного времени. Археологи заложили шурфы, и под фундаментом дома был обнаружен культурный слой глубиной 5 метров, нижняя часть которого относится к первой четверти XI века, а верхняя — к концу XV — началу XVI века.

Источник: Пресс-служба Института археологии РАН

Во время раскопок археологи обнаружили большое количество печатей: всего 21 древнерусская печать и 6 заготовок. Из них 8 печатей относится к домонгольскому времени: и датируются периодом между XI и началом XIII века.

Большинство этих печатей — княжеские, что говорит о том, что в этом месте жили либо люди князя, либо те, кто получили от князя документ, удостоверяющий земельное пожалование — деревушку или, например место в лесу, где они могли заниматься бортничеством.

Также найдено 11 печатей, относящихся к периоду со второй трети XIII по XV век. Это печати новгородских князей и князей служилых (князей, которых приглашали на службу в качестве военачальников), а также церковные печати, принадлежащие новгородским архиепископам.

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