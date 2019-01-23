Печати и торговые пломбы времен Византии нашли при раскопках в Новгороде
Большую коллекцию древнерусских и византийских печатей и торговых пломб обнаружили специалисты Института археологии РАН во время раскопок в рамках
Большую коллекцию древнерусских и византийских печатей и торговых пломб обнаружили специалисты Института археологии РАН во время раскопок в рамках
«На раскопе найдена 21 печать и 6 заготовок — это очень много для такого небольшого раскопа. Важно, что нашли заготовки, потому что их находят только там, где ставят печати. Следовательно, в этом месте жили люди, которые имели право удостоверять
Летом 2018 года ученые Института археологии РАН начали раскопки на участке на улице Знаменская — это та часть Торговой стороны, где раньше никогда не проводились археологические исследования. В небольшом по размеру раскопе (около 140 квадратных метров) археологи нашли участок Павловой улицы древнего Новгорода, остатки четырех средневековых усадеб
Раскопки на Знаменской улице проводились перед строительством частного дома, на месте уже снесенного деревянного здания послевоенного времени. Археологи заложили шурфы, и под фундаментом дома был обнаружен культурный слой глубиной 5 метров, нижняя часть которого относится к первой четверти XI века, а верхняя — к концу XV — началу XVI века.
Во время раскопок археологи обнаружили большое количество печатей: всего 21 древнерусская печать и 6 заготовок. Из них 8 печатей относится к домонгольскому времени: и датируются периодом между XI и началом XIII века.
Также найдено 11 печатей, относящихся к периоду со второй трети XIII по XV век. Это печати новгородских князей и князей служилых (князей, которых приглашали на службу в качестве военачальников), а также церковные печати, принадлежащие новгородским архиепископам.