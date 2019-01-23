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12:39 (мск), источник: N + 1

Астрономы засняли падение метеорита на Луну во время затмения

Небольшая вспышка видна на многих фотографиях и видео.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Астрономы-любители и профессионалы засняли падение метеорита на Луну во время лунного затмения: на десятках фотографий и видео видна короткая яркая вспышка. Астроном из испанского университета Уэльвы Хосе Мария Мадиедо, много лет пытавшийся увидеть падение метеорита во время затмения, подтвердил изданию New Scientist, что это именно оно.

Полное лунное затмение 21 января при хорошей погоде могли, в частности, наблюдать жители северо-запада европейской части России, северных районов Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также все желающие с помощью многочисленных онлайн-трансляций.

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Сразу после затмения пользователь Reddit предположил, что яркая вспышка, которую заметили многие наблюдатели, может быть следом падения метеорита на Луну. Мадиедо рассказал изданию, что это действительно так — на этот раз он настроил восемь телескопов вместо четырех, и ему удалось заснять вспышку. Ученый еще не рассчитывал массу и размер объекта, но предположил, что это был метеорит размером с футбольный мяч и массой около двух килограммов.

Астроном-любитель Христиан Фрöсхлин из Нидерландов смог сфотографировать момент падения метеорита: как отмечает портал Space Weather, по его снимкам геолог Джастин Коварт примерно оценил координаты места падения (29.47S, 67.77W плюс-минус четыре километра) — оно находится к западу от кратера Лагранж H. Ученые считают, что если уточнить координаты, то это место сможет сфотографировать американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter.

Сегодня ученым известно более 10 тысяч кратеров на Луне, и они постоянно продолжают находить новые. Такие поиски обычно выполняются вручную, что занимает много времени, поэтому исследователи предложили автоматизировать процесс с помощью системы искусственного интеллекта: в итоге, как сообщали авторы исследования, нейросеть обнаружила на Луне шесть тысяч ранее не известных кратеров.

Ольга Добровидова

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