Астрономы засняли падение метеорита на Луну во время затмения
Небольшая вспышка видна на многих фотографиях и видео.
Небольшая вспышка видна на многих фотографиях и видео.
Полное лунное затмение 21 января при хорошей погоде могли, в частности, наблюдать жители
Сразу после затмения пользователь Reddit предположил, что яркая вспышка, которую заметили многие наблюдатели, может быть следом падения метеорита на Луну. Мадиедо рассказал изданию, что это действительно так — на этот раз он настроил восемь телескопов вместо четырех, и ему удалось заснять вспышку. Ученый еще не рассчитывал массу и размер объекта, но предположил, что это был метеорит размером с футбольный мяч и массой около двух килограммов.
Сегодня ученым известно более 10 тысяч кратеров на Луне, и они постоянно продолжают находить новые. Такие поиски обычно выполняются вручную, что занимает много времени, поэтому исследователи предложили автоматизировать процесс с помощью системы искусственного интеллекта: в итоге, как сообщали авторы исследования, нейросеть обнаружила на Луне шесть тысяч ранее не известных кратеров.
Ольга Добровидова