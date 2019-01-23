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12:39 (мск), источник: Популярная механика

В Китае за ночь заменили все рельсы на вокзале

На железнодорожном вокзале города Сиань в китайской провинции Шэньси заменили все рельсы на новые всего за шесть часов непрерывной работы! Для этого потребовалось участие более 1000 человек и около 20 единиц строительной техники.

В китайском городе Сиань полным ходом идёт реконструкция железнодорожного вокзала, в ходе которой будут заменены все пути, а станция будет расширена. Работы необходимо закончить к 4 февраля 2019 года, когда стартует празднование Нового года по лунному календарю.

Для китайцев это грандиозный праздник, который нужно обязательно встретить с семьёй. Представляете, что в этот период творится на вокзалах?

Сотни миллионов жителей КНР едут на поездах к своим родным, поэтому, чтобы уложиться в график, строителям нужно было заменить все рельсы за одну ночь.

И знаете что? Им это удалось!

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