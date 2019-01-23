В Китае за ночь заменили все рельсы на вокзале

В китайском городе Сиань полным ходом идёт реконструкция железнодорожного вокзала, в ходе которой будут заменены все пути, а станция будет расширена. Работы необходимо закончить к 4 февраля 2019 года, когда стартует празднование Нового года по лунному календарю.

Для китайцев это грандиозный праздник, который нужно обязательно встретить с семьёй. Представляете, что в этот период творится на вокзалах?

Сотни миллионов жителей КНР едут на поездах к своим родным, поэтому, чтобы уложиться в график, строителям нужно было заменить все рельсы за одну ночь.

И знаете что? Им это удалось!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jjcxX31kR_w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.