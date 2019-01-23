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12:47 (мск), источник: Mail.ru Новости

Голландец прокатился на коньках по замерзшему водоему, а затем нырнул в соседний (видео)

И это не магия, а физика.

В Сети появилось видео, на котором житель Нидерландов сначала катается на коньках по одному водоему, а затем плавает в другом, расположенном на расстоянии всего нескольких метров от первого. Дело в том, что вода в одном из них превратилась в лёд, а во втором осталась незамерзшей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что у этого парадокса есть логическое объяснение. Лед, по которому скользил юноша, был очень мелким: каток залили на поле с травой. Если посмотреть на задний план, то можно заметить травинки, торчащие из-подо льда.

Впрочем, раз вода на поле замерзла, то температура воздуха все-таки опустилась ниже нуля. А значит, вода, в которую отважно нырнул голландец, была очень холодной.

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