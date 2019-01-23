Голландец прокатился на коньках по замерзшему водоему, а затем нырнул в соседний (видео)

В Сети появилось видео, на котором житель Нидерландов сначала катается на коньках по одному водоему, а затем плавает в другом, расположенном на расстоянии всего нескольких метров от первого. Дело в том, что вода в одном из них превратилась в лёд, а во втором осталась незамерзшей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WM4dhI-h9-0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что у этого парадокса есть логическое объяснение. Лед, по которому скользил юноша, был очень мелким: каток залили на поле с травой. Если посмотреть на задний план, то можно заметить травинки, торчащие из-подо льда.

Впрочем, раз вода на поле замерзла, то температура воздуха все-таки опустилась ниже нуля. А значит, вода, в которую отважно нырнул голландец, была очень холодной.